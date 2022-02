Abends mit den Ski-Sachen in Berlin zum Bahnhof und am nächsten Vormittag schon in Kitzbühel auf der Piste: Diese praktische Reiseplanung per Nachtzug gibt es in der Hauptstadt jetzt wieder. Am Freitag, um 23 Uhr hielt zum ersten Mal einer der "Urlaubs-Express" genannten Züge des privaten Anbieters "train4you" in Berlin. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.



Start der Zuglinie ist in Hamburg, Endstation in St. Anton, auf dem Weg liegen unter anderem München und Innsbruck. Etwa 200 Personen stiegen nach Angaben des Betreibers bei der Premiere in Berlin zu, ein Teil am Bahnhof Zoo, einige am Hauptbahnhof.