Obwohl in Deutschland Fichtenwälder sterben, setzt die neue Bundesbauministerin auf Holzbau. Im Interview erklärt Klara Geywitz, wie die ökologische Bauwende gelingen soll.

rbb|24: Etwa ein Drittel aller deutschen Treibhausgasemissionen sind auf die Gebäude und aufs Bauen zurückzuführen. Jetzt wollen Sie aber besonders viel bauen, 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Wie passt das zu unseren Klimazielen? Klara Geywitz: Das klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen können. Wir errichten diese 400.000 Wohnungen nicht einfach auf der grünen Wiese, sondern wir haben einen großen Bestand an Bauten, die umgebaut werden können. Und wir müssen schauen, welche Baumaterialien wir nutzen. Das muss nicht Beton sein, das können sehr naturnahe Produkte sein. Und mein Wunsch ist, dass wir in serielles, modulares Bauen einsteigen. Denn diese Gebäude kann man am Ende ihrer Lebensphase rückbauen oder recyceln.

Die "Architects for Future" sagen: Eigentlich müssten wir ganz auf Neubau verzichten. Das ist leider ein bisschen komplizierter. Es nützt einer jungen Familie in Berlin oder München nichts, wenn ich sage, es gibt in einem anderen Ort Leerstand, geht dorthin. Wir müssen in der Lage sein, für solche Bedarfe auch neu zu bauen. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele untergenutzte Bauten. Wir haben sehr viele Einfamilienhäuser, wo die Kinder ausgezogen und die Besitzer jetzt 70 oder 80 Jahre alt sind. Und die wohnen in diesem Haus, das für sie viel zu groß ist. Wenn wir da in der Nähe barrierefreie Wohnungen bauen, bin ich überzeugt, dass man dann zum Beispiel dieses Haus sanieren und für die nächste junge Familie nutzbar machen kann. So dass wir nicht immer für jede Generation neue Einfamilienhäuser bauen. Das klingt nach Appellen. Was haben Sie für Instrumente, um das wirklich voranzubringen? Ein großer Steuerungsansatz in der Politik ist natürlich Geld. Ich möchte eine Förderung haben, die nicht nur auf Dämmstandards setzt, sondern die eine Lebenszyklus-Betrachtung macht. Ist es ein Bestandsbau? Werden naturnahe Materialien verwendet? Gibt es eine Versorgung mit erneuerbaren Energien? Dann sind das alles Bonuspunkte bei der Förderung.

Naturnahe Materialien heißt vor allem Holz. Holz speichert CO2. Indem wir sehr viel Holz in unseren Bauten einsetzen, können wir also einen positiven Beitrag zum CO2-Sparen liefern. Holz ist einer der Baustoffe der Zukunft. Der wichtigste Baum für den Holzbau ist die Fichte. Doch in vielen Gebieten Deutschlands sterben Fichtenwälder, wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre. Haben wir wirklich genug Holz für solch eine Holzbauoffensive? Das war meine erste Frage bei einem Gespräch mit Professor Schellnhuber, der sich mit dem Bauhaus der Erde für mehr Holzbau einsetzt. Und er hat gesagt, er hat das modelliert, es gibt genug. Holz ist ein traditioneller Baustoff. Unsere Förster wissen, was sie heute pflanzen müssen, damit sie in 100 Jahren auch noch Wald und Holz haben.

Einige Förster und Ökologinnen sind sich da nicht so sicher. Die sagen: Lasst bitte den Wald in Ruhe, damit der erstmal den Klimawandel übersteht. Der ist unsere wichtigste CO2-Senke. Wir können den jetzt nicht so stark wirtschaftlich ausbeuten. Das muss kein Widerspruch sein: Holznutzung und Waldumbau. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen ja einen Mischwald haben, der dann entsprechend auch klimaresilienter ist. Wenn Sie heute in Brandenburg einen Waldspaziergang machen, werden Sie feststellen, das ist ganz häufig noch Kiefern-Monokultur. Diese umzubauen heißt natürlich auch, dass man entsprechend Nadelholz entnimmt, um dann auch andere Bäume zu pflanzen. Insofern glaube ich, das kann man miteinander kombinieren. Kurzfristig fällt durch den Waldumbau noch viel Nadelholz an. Aber wie soll das langfristig mit einem Mischwald funktionieren? Laubholz ist zum Bauen kaum geeignet. Es gibt sehr viele Firmen, die mit der Bau-Buche arbeiten oder andere Technologien entwickeln. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Im Gegenteil, ich glaube, dass gerade das Umstellen auf Naturmaterialien ein großer Exportschlager sein könnte für unsere Bauwirtschaft.

Exportschlager heißt, dass Holz in andere Länder exportiert werden soll? Nein, das weniger, sondern die Technologie. Viele Länder auf der Erde bauen jetzt sehr, sehr viel. Und wenn das alles mit einer großen CO2-Belastung einhergeht, ist das für unser Weltklima schwierig. Wenn wir in Deutschland zeigen, wie man mit Holz Industriebauten oder mehrgeschossigen Wohnungsbau errichten kann, dann ist das eine Technologie, die man sehr gut weltweit einsetzen kann. Auch die Energieversorger haben Holz ins Auge gefasst, um Kohlekraftwerke durch Biomasse zu ersetzen. Überfordert das nicht den Wald? Ich finde Holz im Bau gut angelegt, weil es vor allen Dingen CO2-Speicher ist. Wenn man Holz hat, sollte man das verbauen. Die Energie können wir auch gut mit Wind und Sonne erzeugen. Machen Sie sich langfristig Sorgen um Ressourcenknappheit? Es heißt immer: Bauen, bauen, bauen. Aber egal ob Sand und Kies für Beton, oder Holz aus den Wäldern – die Ressourcen sind begrenzt. Wir müssen über die Frage, wie wir wohnen, nachdenken. Weil es sämtliche Energieeinsparung auffrisst, wenn wir immer mehr Wohnfläche pro Person beanspruchen. Gleichzeitig haben wir in der Gesellschaft eine riesige Einsamkeit, weil wir alle in unseren Zwei- oder Drei-Raum-Wohnungen leben. Da gibt es bessere und andere Formen des Zusammenlebens, und da werden wir eine gesellschaftliche Debatte anstoßen.

