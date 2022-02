Die neue Bundesregierung will Cannabis für den Genuss legalisieren. Die Hanf-Bauern stünden schon in den Startlöchern, sagt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Kommt der legale Joint für Berlin bald aus Brandenburg? Von Holger Brandenbusch

Hanftee, Hanföl, Hanfmehl - auf der Bio-Ranch Zempow bei Wittstock gibt es jede Menge Hanfprodukte. Sie sind bekömmlich und gesund, aber high machen sie nicht. Denn bisher dürfen Cannabis-Extrakte nur an den Endverbraucher abgegeben werden, wenn sie aus Hanfsorten gewonnen werden, die weniger als 0,2 Prozent des psychoaktiven Wirkstoffs THC enthalten.



Die neue Bundesregierung will nun Cannabis mit höherem THC-Anteil als Genussmittel legalisieren – so steht es zumindest im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Die Abgabe soll kontrolliert stattfinden, in lizenzierten Geschäften, und nur an Erwachsene erfolgen. Erklärtes Ziel ist es, den Schwarzmarkt auszutrocknen und der organisierten Kriminalität die Geschäftsgrundlage zu entziehen [ndr.de]. Gegner der Legalisierung warnen vor Gesundheitsgefahren der Droge.