In der zugespitzten Ukraine-Krise hat unter anderem die deutsche Regierung ihre Bürger dazu aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Unsere Kollegin Rebecca Barth ist derzeit in Kiew und schildert die Stimmung in dem Land.

Für Berlin und Brandenburg rückt bei der Frage nach der Herkunft der Energierohstoffe auch die Weiterverarbeitung in den Fokus. Die Schwedter PCK-Raffinerie ist eine der größten Raffinerien in Deutschland und bezieht ihr Rohöl über die Druschba Pipeline direkt von den russischen Ölfeldern. Die Raffinerie produziert Rohölprodukte wie Benzin, Diesel und Heizöl und versorgt nach eigenen Angaben mehr als 95 Prozent der Region mit Treibstoff.

Norwegen ist nach Russland der zweitgrößte EU-Gaslieferant und könnte nicht einspringen, so Pein: "Norwegen produziert bereits weitgehend am Maximum, da ist es nicht wahrscheinlich, dass größere Mengen nach Deutschland geliefert werden könnten."

Ein Lieferstopp der Energierohstoffe aus Russland hätte aufgrund der Abhängigkeit drastische Konsequenzen, sagt BGR-Experte Martin Pein: "Russland hat eine derartige Marktstellung in Deutschland und auch in Europa, dass es relativ schwierig ist, diese kurzfristig zu ersetzen." Andere Länder, die ebenfalls Öl oder Gas liefern, könnten ihre Liefermengen auch nicht von heute auf morgen erhöhen.

Die Energierohstoffe können allerdings gebunkert werden. Die Bevorratung von Öl in Tanklagern entspricht der durchschnittlichen Vebrauchsmenge von 90 Tagen. Das berechne sich jedes Jahr neu und richtet sich nach dem Vorjahresverbrauch. Auch Erdgas wird in sogenannten Kavernen, das sind Salzstöcke, in die Hohlräume gespült wurden, gespeichert. In Deutschland beträgt die Kapazität rund 24 Milliarden Kubikmeter, das ist knapp ein Drittel des jährlichen Verbrauchs.

Doch im Gegensatz zum Öl sehe es beim Erdgasvorrat knapper aus, sagt Martin Pein: "Gegenwärtig sind die Deutschen Erdgasspeicher zu 32 Prozent gefüllt, das ist unterdurchschnittlich, in den letzten Jahren waren es einige Prozentpunkte höher." Der Verbrauch sei im bisherigen Winter 2021/2022 allerdings aufgrund des milden Temperaturen deutlich geringer.