Bis zu 65 Cent billiger - Verband befürchtet Tankstellensterben nach drastischer Spritpreissenkung in Polen

Di 01.02.22 | 14:35 Uhr

Tony Schönberg/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 01.02.2022 | Tony Schönberg | Bild: Tony Schönberg/rbb

Polen hat an der Steuerschraube für Kraftstoffe gedreht. Preisunterschiede von bis zu 65 Cent den Liter werden befürchtet. Der Deutsche Tankstellenverband sieht eigene Betreiber dadurch in einer bedrohlichen Lage.

Tanken in Polen ist seit diesem Dienstag deutlich günstiger - das Land hat zum 1. Februar die Spritsteuer vorübergehend von 23 auf acht Prozent gesenkt. Die Literpreise fallen aktuell von etwa 1,30 auf durchschnittlich 1,10 Euro (rund 5 Zloty). Mit der Maßnahme sollen die Menschen in Polen von den Folgen der hohen Inflation entlastet werden, von der insbesondere der polnische Zloty betroffen ist.

rbb 2 min Energieeffizientes Bauen - KfW-Förderstopp wird mit nachgeschobenem Milliarden-Kompromiss abgefedert Plötzlich und ohne Vorwarnung wurde der Förderung für energieeffizientes Bauen und Sanieren der Geldhahn zugedreht. Viele Bauherren reagierten sauer, warfen der neuen Regierung Dilettantismus vor. Jetzt wird ein Kompromiss nachgeschoben.

Der Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost befürchtet, dass In der Folge der Tanktourismus in Richtung Nachbarland angeheizt wird, auch weil eine Differenz von bis zu 65 Cent pro Liter zu deutschen Zapfsäulen entstehen könnte. Der Verkehr über die Grenze sei bereits in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, klagte Verbandschef Hans-Joachim Rühlemann am Dienstag. Seine Organisation vertritt rund 300 Tankstellen in Berlin und ganz Ostdeutschland.

70 Prozent weniger Tankkunden laut Verband

Für die Branche in der Region hätte das Rühlemann zufolge katastrophale Folgen. An der Grenze zu Polen gebe es einige Hundert Tankstellen, die um ihre Existenz bangen müssten. "Wir haben jetzt eine Situation, wie sie so schlimm noch nie gewesen ist. Da werden sich viele überlegen, ob sie nicht zumachen", sagte er. Derzeit fielen schon bis zu 70 Prozent der Tankkunden weg. Davon ist auch Tankstellenbetreiber Rainer Strempel in Seelow (Märkisch-Oderland) etwa 20 Kilometer vor der deutsch polnischen Grenze betroffen. Über die Hälfte des Umsatzes sei weggebrochen, berichtet er. Er habe Verständnis dafür, dass die Menschen die günstigen Preise nutzen wollten. Ihm und anderen gehe es aber an die Existenz. An seiner Tankstelle kostete der Liter Superbenzin am Dienstagmittag etwa 1,74 Euro. In Polen kostet der Liter im Durchschnitt derzeit etwa 1,22 Euro. Der Tankstellenbetreiber forderte ein Ende der "Preisspringereien". Preisumstellungen an den Tankstellen müssten von der Politik begrenzt und Steuersätze auf Kraftstoff wenigstens temporär gesenkt werden. "Dann bleibt auch mehr Geld in Deutschland", sagt er.

Tankstellen profitierten zwar auch vom Nebengeschäft wie Kaffee- oder Imbissangebot und vom Zeitungsverkauf. Wenn Tankkunden aber ausblieben, fielen auch diese Einnahmen weg. Da lohne auch eine Investition in mehr Imbissangebote nicht. "Wenn die Kollegen mich anrufen, sind sie verzweifelt, weil sie nicht mehr wissen, wie sie es weiter händeln sollen", berichtete Rühlemann, der in Berlin selbst eine Tankstelle betreibt.

Run auf Slubice blieb am Dienstagvormittag (noch) aus

Am Dienstagmorgen blieb der ganz große Run in Frankfurts Nachbarstadt Slubice aber zunächst aus. Vereinzelt kamen Pendler über die Stadtbrücke, um vor der Arbeit ihre Tanks noch aufzufüllen. Einige rieben sich die Hände. "Der Diesel ist in Slubice jetzt 40 Cent billiger als in Frankfurt", sagte ein Autofahrer. Er habe extra gewartet, um am Dienstag in Polen tanken zu können. Für ihn könnte es so bleiben.

Mineralölgesellschaften sei dieser Trend egal

Deutlich kritisierte der Verbandschef die Mineralölgesellschaften. Denen sei es egal, ob die Autofahrer vor oder hinter der Grenze tankten, denn sie verkauften überall ihren Sprit und hörten nicht auf die Hilferufe der Pächter. Rühlemann erneuerte seine Forderung an die Mineralölgesellschaften, den Betreibern eine höhere Provision für Kraftstoffe pro Liter zu zahlen. Bislang liegt sie Rühlemann zufolge zwischen 1 und 1,2 Cent pro Liter - viel zu wenig, sagt er.

dpa-Symbolbild/Frank Hoermann Diesel und Benzin kosten deutlich mehr - Schluckbeschwerden Die Fahrt an die Tankstelle schreckt inzwischen viele Autofahrer ab: Soviel wie im Moment kostete der Liter Diesel noch nie, auch Superbenzin knackt Rekorde. Wie diese Preissteigerungen zu erklären sind - und was sie für Verbraucher bedeuten. Von Sebastian Schneider

Auch Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gefallen