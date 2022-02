Immer wieder gibt es Streit um nitratbelastete Gebiete. Der EU sind die Berechnungen in Deutschland zu lasch. Brandenburger Bauern wiederum klagen, dass die Daten in den "Roten Gebieten" falsch erfasst und sie benachteiligt würden.

Weil sie in besonders nitratbelasteten Gebieten liegen, müssen sich über 280 landwirtschaftliche Betriebe in Brandenburg an strenge Auflagen halten. Der Landesbauernverband behauptet, bei der Ausweisung dieser sogenannten Roten Gebiete würden in Brandenburg unplausible Daten erhoben. So erfolge die Nitratmessung beispielsweise auch an Stellen, die etwa noch aus DDR-Zeiten belastet seien oder auf Flächen von Klärwerken. [lbv-brandenburg.de]

Rund 23.000 Hektar, also knapp zwei Prozent der Brandenburger Äcker und Weiden gelten als "Rote Gebiete". Die Nitratwerte werden an rund 1.200 Stellen im Land gemessen, davon haben 46 die Grenzwerte überschritten. Nitratbelastete Böden stellen eine Gefahr für das Grundwasser dar - der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm je Liter.