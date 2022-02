552 Kilometer Schiene wurden seit der Wiedervereinigung in Brandenburg still gelegt. Nun will die Landesregierung einige Strecken reaktivieren - auch solche, die schon zu DDR-Zeiten aufgegeben wurden. Doch bis es so weit ist, werden Jahre vergehen. Von Friedrich Herkt

So gegensätzlich die Interessen mancher Akteure in der Region sind - in einem Punkt sind sie sich einig: Es müsse Klarheit her, ob und wie es mit der Stammbahn-Strecke weitergehen soll. In diesem Jahr will die Berliner Landesregierung entscheiden, ob sie beim möglichen Ausbau der alten Stammbahnstrecke auf die S-Bahn oder den Regionalbahnbetrieb setzen will. Das hat Rot-Grün-Rot im Koalitionsvertrag festgelegt.

Brandenburg favorisiert eine leistungsfähige Regionalbahnanbindung für die Pendler aus der Region. Rückhalt gab es dafür von prominenter Seite: "Als dann direkt gewählter Abgeordneter würde ich mich für dieses wichtige Schieneninfrastrukturprojekt in meinem Wahlkreis einsetzen", hatte der spätere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im August des vergangenen Jahres erklärt.