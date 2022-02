"Wenn die Firma die Kommunikation verweigert, dann kann die Rechtsberatung der Verbraucherzentralen in Anspruch genommen werden", empfiehlt Dr. Katarzyna Trietz, Leiterin der Abteilung Recht und Verbraucherschutz der Verbraucherzentrale Brandenburg. Und es gibt eine weitere Möglichkeit. Verbraucher:innen können sich an die Schlichtungsstelle Energie wenden, die außergerichtliche Lösungen sucht. Hierbei sei allerdings zu beachten, dass das Ganze etwas dauern kann, weil sich die Beschwerden häuften, so Tietz.

Michael Wrase dauerte das zu lange. Er nahm sich rechtlichen Beistand. Seine Anwältin Jenni Falkenberg fordert eine strengere Regulierung von Billiganbietern und deren Geschäftsmodellen und strengere Konsequenzen. Die Hürden, sich zu wehren, seien zu hoch. "Ziel des Energiewirtschaftsgesetztes ist der Verbraucherschutz, das steht ganz zu Anfang in den Zweckbestimmungen. Dementsprechend besteht da Verbesserungspotenzial", so Falkenberg. Denn selbst wenn die Rechtslage völlig klar sei, bleibe ein Restrisiko. Und das trage dann der Mandant mit seinem Kostenrisiko.

Weil der Stromanbieter sich stur stellte, konnte Michael Wrase nicht pünktlich wechseln. Der Kreuzberger Hans-Peter Faas fand dagegen eine Lücke im Kleingedruckten. "Voxenergie hat mir ein weiteres Angebot geschickt. In dem Schreiben stand, dass der Vertrag beendet wäre, sollte ich das Angebot innerhalb von fünf Tagen nicht annehmen", so Faas. Er leitete den Brief an den Nachversorger weiter - mit Erfolg. "Da Voxenergie eine indirekte Bestätigung geschickt hat, dass die Kündigung wirksam ist, konnte ich auch Vattenfall davon überzeugen."

Faas wartet zwar noch immer auf eine Endabrechnung, aber den Versorger ist er auch ohne offizielle Kündigungsbestätigung los. "Klar, man will Geld sparen. Aber am Ende sind es dann auch die Nerven, die dafür draufgehen. Man ärgert sich, weil man so machtlos ausgeliefert ist", sagt Faas.