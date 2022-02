Berlin könnte einer Studie zufolge ein Drehkreuz für Nachtzüge in Europa werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz mit, die die Studie in Auftrag gegeben hatte.

Demnach ergeben sich für Berlin mit seiner "günstigen Lage im Zentrum Europas" große Chancen für Verbindungen in andere Großstädte im Norden und Süden, Westen und Osten Europas. Als Beispiele werden Züge nach Vilnius, Belgrad, Lyon, Mailand, Oslo und Stockholm genannt.

Dafür allerdings müssen erst noch die Voraussetzungen geschaffen werden, wie die Studienmacher von der Beratungsagentur Ramboll zu bedenken geben. Demnach müssten der Netzausbau massiv vorangetrieben und die hohen Trassenpreise in Europa - auch in Deutschland - gesenkt werden. Die Bestellung von Schlaf- und Liegewagen müsse durch Förderprogramme unterstützt und Hemmnisse an den Grenzen müssten beseitigt werden. Auch das digitale europäische Signalsystem ETCS, das für Nachtzüge sehr wichtig sei, müsse ausgebaut werden, heißt es in der Analyse.