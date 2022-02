Der Kauf sei in der vergangenen Woche vollzogen worden, so ein Unternehensprecher. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Insgesamt umfasst das Quartier zwischen Friedrichstraße und Gendarmenmarkt rund 35.500 Quadratmeter Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen.

Das Quartier 207 in der Friedrichstraße ist vom US-Immobilienunternehmen Tishman Speyer gekauft geworden. Das hat das Unternehmen am Dienstag dem rbb bestätigt. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet. Mieter des Gebäudes ist das Modekaufhaus Galeries Lafayette.

Das Gebäude wurde Anfang der 1990er Jahre nach Plänen des französischen Star-Architekten Jean Nouvel errichtet und gilt als einer der wichtigsten Berliner Bauten der Nachwendezeit. Tishman Speyer will nach eigenen Angaben das Areal umfassend modernisieren und in puncto Nachhaltigkeit und Energieeffizienz auf den neuesten Stand bringen.

In unmittelbarer Nähe befindet sich das Quartier 205, das bereits im Besitz von Tishman Speyer ist. Dem Projektentwickler gehören unter anderem auch das Rockefeller Center und das Yankee Stadium in New York sowie der Taunusturm in Frankfurt am Main.