Wohnungsankauf in Berlin - Teurer Häuserkampf am Kotti und ein Panikrocker

So 20.02.22 | 08:25 Uhr | Von Markus Weller und René Althammer

Die Lobbyarbeit von Mieter:inneninitiativen für den Ankauf von Wohnungen in Berlin ist erfolgreich – aber mitunter auch sehr teuer. Das zeigen Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste und von rbb24 Recherche zur Admiralstraße 1-2 am Kotti. Von Markus Weller und René Althammer



Der Südblock am Kotti gilt manchen als die "Keimzelle" der Berliner Mieter:innenbewegung. Hier lebten und leben Initiatoren der erfolgreichen "Deutsche Wohnen enteignen"-Kampagne und des Mietenvolksentscheids. "Wer hier kauft, kauft Ärger" heißt es dort. Da gibt der Senat lieber nach – auch wenn es teuer wird. Wie im Fall der 120 Sozialwohnungen in der Admiralstraße 1 und 2, die einem geschlossenen Fonds, der "Admiralstraße 1-6 Grundstücks-GmbH & Co. Hausbau KG" gehörten. 2020 sollten sie verkauft werden. Und sofort erhob sich Protest.

Udo Lindenberg macht Berlin ein Geschenk

Alles beginnt mit Udo Lindenberg. Der Panikrocker ist einer der Privatanleger des Fonds, dem die Häuser in der Admiralstraße gehören. 150.000 Mark hat er Anfang der 1980er Jahre investiert. Ende 2017 will Lindenberg sich von seinen Anteilen trennen und hat eine Idee: Die Anteile sollen verschenkt werden. Sein Anwalt wendet sich daraufhin an die "Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts (WVB - AöR)". Die reicht ihn weiter und Ende 2017 landen Lindenbergs Anteile bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Degewo.

Landeseigene "Immobilienzocker"

Die Degewo verwaltet gut 74.000 Wohnungen in der Stadt. Die Häuser am Kotti passen gut ins Programm und irgendwann kommt dort wohl jemand auf die Idee, dass man nicht nur Anteilseigner des Fonds sein möchte, sondern den Fonds am liebsten ganz kontrollieren würde. Doch das geht nur, wenn man weitere Anteile kauft – am besten gleich alle. Eine Idee, die auch perfekt in die politische Line der damals linksgeführten Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen passte: Wohnungsmangel und Mietsteigerungen durch Rekommunalisierung ehemals landeseigener und Ankäufe auf dem Markt angebotener Wohnungsbestände lindern. Mitte 2019 eröffnet die Degewo dem Geschäftsführer des Fonds den Plan, weitere Anteile kaufen zu wollen. Bis dahin waren die Fondsmitglieder mit ihrer Kapitalanlage zufrieden und dachten gar nicht an einen Verkauf. Doch jetzt wollen sie es genauer wissen: Was sind die Häuser heute wert? Es werden Angebote eingeholt. Neben den Häusern in der Admiralstraße gibt es noch ein weiteres in Moabit.

Für Mieter:innen ändert sich nichts

Alles zusammen soll, so die Anleger, mindestens 21 Millionen Euro bringen. Kurz darauf treffen die Angebote ein: Allein für die Häuser in der Admiralstraße bieten Investoren zwischen 17,5 und 19 Millionen Euro. Da kann die Degewo nicht mithalten, die je 1.000 Euro Fondsanteil nur 1.050 Euro bezahlen will. Die Fondseigner, die wegen der Übernahmegelüste der Degewo jetzt wissen, wie hoch der Marktpreis wirklich ist, beauftragen die Geschäftsführung, den Verkauf der Immobilien voranzutreiben. Für die Mieter:innen hätte sich durch einen Verkauf erstmal nichts geändert: Sie zahlen gut 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter, weil die Wohnungen bis 2042 in der Sozialbindung sind. Ein neuer Eigentümer könnte sich zwar "herauskaufen", doch davon war nie die Rede.

Die Mieter:inneninitiative bläst zum Protest

Trotzdem formiert sich der Widerstand, maßgeblich getrieben von "Kotti &Co" und Mitinitiator:innen des Mietenentscheids und der "Deutsche Wohnen enteignen" - Kampagne: Dr. Ulrike Hamann und Sandy Kaltenborn. Beide waren zuvor schon an zwei senatsgeförderten Studien zur Rekommunalisierung rund um den Kotti beteiligt. Die vom Senat mit gut 230.000 Euro geförderten Studien kamen zu dem erwartbaren Ergebnis, dass eine Rekommunalisierung ganz im Sinne der Bewohner am Kotti sei. Da kommen die zum Verkauf stehenden Häuser in der Admiralstraße grade recht. "Wenn Eigentum, so wie hier für Wucher genutzt wird, dann dient es nicht der Allgemeinheit, sondern kann und muss enteignet werden", heißt es in einem Aufruf von Kotti&Co. – eine Demonstration vor dem Büro des Fondsverwalters folgt ebenso wie Aufrufe in der Politik, die Mieter zu schützen. Der Protest scheint gewirkt zu haben: Denn nachdem die privaten Investoren ihre Angebote abgegeben und die landeseigene Degewo entnervt aufgegeben hatte, gibt es ein weiteres Angebot – und zwar von der ebenfalls landeseigenen Gewobag. Ihr gehören schon Teile des neuen Kreuzberger Zentrums nebenan.

Maximaler Kaufpreis liegt unter Verkäufer-Vorstellungen

Nach einer ersten Begehung und Prüfung will das Unternehmen - allein für die Häuser am Kotti - 23 Millionen Euro zahlen, also 4 Millionen mehr als die private Konkurrenz geboten hatte. Die Fondsverwalter sichern Exklusivität zu und stellen weitere Unterlagen zur Prüfung zur Verfügung. Mitte Juli ist der Vorgang abgeschlossen, doch nun bietet die Gewobag nur noch 17,5 Millionen Euro statt der ursprünglichen 23 Millionen. Auf Anfrage des rbb teilt das Unternehmen dazu mit, dass sich als Ergebnis ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung ein maximaler Kaufpreis ergeben habe, der "unter der vom Verkäufer geäußerten Kaufpreisvorstellung" lag. Bei 17,5 Millionen Euro wäre der Ankauf also für die Gewobag wirtschaftlich noch vertretbar gewesen, bei mehr hätte sich das Geschäft nicht "gerechnet". Doch die Gewobag ist ein landeseigenes Unternehmen und da scheint es nicht immer nur um Wirtschaftlichkeit zu gehen. Was politisch gewollt ist, dafür gibt es auch Geld. Die Differenz trägt dann der Steuerzahler. Die Gewobag teilt dazu auf Nachfrage mit: "Grundsätzlich besteht, wenn Kaufpreise für städtische Wohnungsbaugesellschaften wirtschaftlich nicht darstellbar sind, die Möglichkeit, aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin einen Eigenkapitalzuschuss zu beantragen. Dieser dient der Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke."

Gewobag erhöht Angebot

Und tatsächlich, am 19.08.2020 bessert die Gewobag ihr Angebot nach und erhöht auf 21 Millionen Euro. Die Differenz von 3,5 Millionen stammen aus dem sogenannten SIWANA – Fonds, einem Sondervermögen für "Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeit", mit dem auch unwirtschaftliche Ankäufe unterstützt werden. Mit SIWANA-Mitteln wurden zwischen 2017 und 2021 laut Auskunft der Senatsverwaltung für Finanzen 4.976 Wohnungen erworben, deren Ankauf zuvor als "unwirtschaftlich" eingestuft wurde. Für diese Ankäufe wurden 181.866.137 Millionen Euro bewilligt. Pro Wohnung also durchschnittlich 36.548,00 Euro. Für die Mieter:innen der 120 Wohnungen am Kotti hat sich durch den Verkauf an die Gewobag erstmal nichts geändert: Die Mietpreisbindung bleibt bestehen, noch gut 20 Jahre. Für andere schon. Beispielsweise für die Mieter:innen-Aktivistin Ulrike Hamann, die im Mai 2020 in den Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin (WVB) berufen wurde.

Ende gut, alles gut?

Die damalige Senatorin Lompscher freute sich per Pressemitteilung darüber, dass man Frau Hamann für diesen Job gewinnen konnte und verwies auf ihr Engagement in der Mieteninitiative, den von ihr mitinitiierten Berliner Mietenentscheid. Das Jahresgehalt eines WVB-Vorstands beträgt laut Berliner Haushaltsplan mindestens 100.000 Euro. Ihre Miete in der Admiralstraße bleibt – wie bei allen anderen Mieter:innen - weiterhin stabil. Auch die ehemaligen Fondseigentümer können sich freuen. Sie haben, obwohl sie lange gar nicht an einem Verkauf interessiert waren, am Ende mehr als nur ein gutes Geschäft gemacht – angestoßen durch den Übernahmeversuch der landeseigenen Degewo. Der gemeine Berliner Steuerzahler indes hat draufgezahlt – 3,5 Millionen Euro in diesem Fall.

