Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich am Flughafen BER zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Von Montagmorgen 4 Uhr sollten bis Montagnacht 24 Uhr die Mitarbeitenden in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Samstag mit. Die Arbeitskampfaktion steht im Zusammenhang mit bundesweiten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte. So sind auch Beschäftigte an den Flughäfen Bremen, Hannover, Leipzig, Düsseldorf und Köln/Bonn aufgerufen.

In den bisher drei Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen hatte bislang keine Einigung erzielt werden können. Verdi will einen Vertrag für zwölf Monate und darin die Stundenlöhne um mindestens einen Euro erhöhen. Die Gehälter der Gepäck- und Personalkontrolleure sollen das Niveau der Beschäftigten bei der Passagierkontrolle erreichen, Beschäftigte in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle bundesweit einheitlich bezahlt werden. "Schon jetzt gibt es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, die bereit sind, rund um die Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen äußerst flexibel am Flughafen zu arbeiten", so Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. Daher müsse schnell etwas passieren.

Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Bereits Ende Februar war deshalb es zu Arbeitskampfmaßnahmen gekommen.