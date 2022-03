Beschäftigte in Berlin fallen oft wegen psychischer Erkrankungen aus

Ein psychischer Krankschreibungsfall dauerte demnach im Schnitt 38 Tage und damit so lange wie noch nie. Für den Report wurden nach Angaben der bundesweit drittgrößten Krankenkasse die Daten von fast 110.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Berlin ausgewertet.

Erwerbstätige DAK-Versicherte hatten in der Hauptstadt im letzten Jahr statistisch drei Fehltage pro Kopf wegen einer psychischen Erkrankung und somit mehr als Erwerbstätige im Bundesdurchschnitt (rund 2,8 Fehltage), wie aus dem aktuellen "Psychreport" der Kasse hervorgeht.

Im Pandemie-Jahr 2021 sind Beschäftigte in Berlin wegen psychischer Erkrankungen vergleichsweise oft bei der Arbeit ausgefallen. Dies ergab eine Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit unter ihren Mitgliedern.

Home-Schooling, geschlossene Sportvereine, verrammelte Spielplätze: während der Pandemie haben viele vorher schlanke Kinder und Jugendliche an Gewicht zugelegt. Manche sogar in extremem Ausmaß. Und die Kilos bleiben. Von Sabine Priess

In der Hauptstadt verursachten Depressionen mit Abstand die meisten psychischen Fehltage 2021 (37 Prozent). Sogenannte Anpassungsstörungen als Reaktionen auf belastend Lebensereignisse folgten an zweiter Stelle (27 Prozent). Den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 gab es bei Fehltagen wegen Ängsten (plus 15 Prozent).

Dem DAK-Bericht nach zeigte sich - wie auch in den Jahren zuvor - ein Unterschied bei männlichen und weiblichen Beschäftigten: Arbeitnehmerinnen in Berlin verzeichneten 2021 im Schnitt 4,2 Fehltage pro Kopf wegen psychischer Erkrankungen - doppelt so viele wie Arbeitnehmer (2,1 Tage). Bei Frauen ab 55 Jahren zeigten sich demnach während der Pandemie die mit Abstand deutlichsten Steigerungsraten unter allen Beschäftigten.