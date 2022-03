Weniger Erwerbslose in Berlin und Brandenburg - Auch im Februar sinken die Arbeitslosenzahlen in der Region

Mi 02.03.22 | 09:56 Uhr

dpa/Annette Riedl Audio: Inforadio | 02.03.2022 | Thomas Weber | Bild: dpa/Annette Riedl

Es sind hoffnungsvolle Signale noch vor der anstehenden Frühjahrsbelebung: In Berlin und Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit im Februar weiter gesunken. Wie sich der Krieg gegen die Ukraine auf den hiesigen Arbeitsmarkt auswirken wird, ist noch offen.

Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist auch im Februar weiter gesunken. Nach wie vor gibt es in beiden Bundesländern eine “hohe Nachfrage nach Arbeitskräften“, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Dies gelte vor allem für die Branchen Informations- und Kommunikationstechnik, Logistik und Handel.



Konkret waren in Berlin im Februar 182.601 Personen arbeitslos. Das waren 2.377 weniger als im Januar und 29.317 weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sank die Arbeitslosigkeit in Berlin um 13,8 Prozent.



Die Arbeitslosenquote in Berlin liegt bei 9 Prozent und sank im Vergleich zum Februar des Vorjahres um 1,6 Prozentpunkte.

In Brandenburg lag die Zahl der Arbeitslosen im Februar bei 75.682. Das waren 710 weniger als im Januar und 12.389 weniger als im Februar 2021. Die Arbeitslosenquote betrug 5,7 Prozent und lag damit um 0,9 Prozentpunkte unter der des Februar 2021. Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg sank im Jahresvergleich um 14,1 Prozent.



Zu den Zahlen muss angemerkt werden, dass sie noch nicht die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine berücksichtigen. Die statistischen Daten bilden laut Arbeitsagentur die Entwicklung am Arbeitsmarkt bis zum Zähltag 14. Februar ab, betont die Regionaldirektion.



Starke Nachfrage im Hotel- und Gastrogewerbe erwartet

In Berlin und Brandenburg besteht laut Arbeitsagentur eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. In Berlin sind 21.978 freie Stellen von Unternehmen gemeldet, das sind 5.675 mehr als im Vorjahr. Brandenburger Unternehmen haben den Arbeitsagenturen und Jobcentern 27.611 freie Stellen gemeldet, ein Plus von 7.181 im Vergleich zum Vorjahr.



Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Ramona Schröder, sprach am Mittwoch von einer "erfreulichen Entwicklung". Man blicke "grundsätzlich positiv auf die anstehende saisonbedingte Frühjahrsbelebung. Der Trend wird sich auch auf die sehr gebeutelten Branchen Hotel und Gaststätten, Kunst und Kultur und alle tourismusrelevanten Bereiche auswirken", so Fischer. Nach den weiteren Lockerungen der Corona-Regeln könne auch hier mit einem zunehmenden Arbeitskräftebedarf gerechnet werden.



Sendung: Inforadio, 2. März 2022, 10 Uhr