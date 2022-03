Arbeitsagentur sieht Frühjahrsbelebung - So wenig Erwerbslose wie noch nie in einem März in Brandenburg

Do 31.03.22 | 11:22 Uhr

dpa/K. Schmitt Audio: Inforadio | 31.03.2022 | Matthias Bartsch | Bild: dpa/K. Schmitt

Die Arbeitslosenzahlen bewegen sich "deutlich unter dem Niveau des Vorjahres", so lautet die Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit für Berlin und Brandenburg. Für Kriegsgeflüchtete sieht die Agentur gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der Region.

Die Frühjahrsbelebung lässt die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg weiter sinken. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Nach Angaben der Agentur liegt die Zahl der Arbeitslosen im März deutlich unter dem Niveau des Vorjahres: in beiden Ländern jeweils um mehr als 14 Prozent.



Demnach hat die Zahl der Beschäftigten in Berlin um 65.600 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. In Brandenburg betrage der Zuwachs mehr als 16.200. Allerdings würden in Folge des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Belastungen Unsicherheiten bestehen, die sich auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten, hieß es von der Agentur.



Die Arbeitslosenquote lag in Berlin im März bei 8,8 Prozent. Das waren 0,2 Prozentpunkte

weniger als im Februar und 1,7 Punkte weniger als im März 2021. In Brandenburg lag

die Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent und damit ebenfalls um 0,2 Punkte geringer als im Februar sowie 0,9 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr.



Arbeitslosigkeit in Brandenburg so niedrig wie noch nie in einem März

In Berlin waren laut Bundesagentur für Arbeit im März 179.586 Personen arbeitslos. Das sind 3.015 weniger als im Februar und 30.270 weniger als ein Jahr zuvor.



In Brandenburg liegt den Bundesagenturangaben zufolge die Arbeitslosigkeit so niedrig wie noch nie in einem Monat März. Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer beträgt 73.368. Das sei ein Rückgang um 2.314 zum Februar und um 12.291 im Vergleich zum März vorigen Jahres. In Brandenburg liege die Arbeitslosigkeit damit bereits klar unter dem Vor-Corona-Niveau. In Berlin sei dies noch nicht der Fall.

Bislang kaum Auswirkungen des Krieges auf den regionalen Arbeitsmarkt

Der Krieg in der Ukraine und die daraus erwachsenden wirtschaftlichen Belastungen machen sich auf dem Arbeitsmarkt der Region noch nicht bemerkbar. Die Berlin-Brandenburger Agenturleiterin Ramona Schröder machte jedoch deutlich, dass dies in Zukunft möglich sei. Zugleich sieht die Agentur gute Chancen für Kriegsflüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Es gebe in Berlin und Brandenburg rund 50.000 offene Stellen.



