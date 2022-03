Interkontinentalflüge am BER - Neustart für die Direktverbindung Berlin - New York

Mo 28.03.22 | 06:05 Uhr | Von Thomas Rautenberg

Quelle: dpa/ Soeren Stache | Bild: dpa

Pünktlich mit dem neuen Sommerflugplan fliegt United Airline wieder Nonstop zwischen Berlin und New York hin und her. Insgesamt hinkt der BER seinen internationalen Ansprüchen aber hinterher. Von Thomas Rautenberg

Interkontinental-Verbindungen gehören für jeden Hauptstadtflughafen dieser Welt zum Alltagsgeschäft. Nicht so am BER, wo sich die Interkontinentalflüge noch an einer Hand abzählen lassen. Insofern ist die Rückkehr von United Airline mit ihrem Direktflugangebot zwischen Berlin und New York schon etwas Besonderes, nämlich nur ein erster Schritt in Richtung Normalität, sagt Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Sie freue sich natürlich, dass United Airlines den Mut in diesen volatilen Zeiten aufbringe, diese Strecke wieder aufzumachen. Aber eine Direktverbindung zwischen Berlin und New York "ist doch normal, einfach nur normal".

Verbindungen müssen sich rechnen

Zwischen der EU und den USA ist ein so genannter "Open sky" vereinbart. Danach kann jede Airline völlig selbstständig über die Aufnahme neuer Flugverbindungen entscheiden. Doch die tun sich schwer zusätzliche Strecken in ihr Programm aufzunehmen, sagt von Massenbach. "Die Fluggesellschaften machen das nur, wenn es ausreichend Nachfrage gibt. Und zwar in beide Richtungen, hin und zurück. Allein das Interesse der Menschen, Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen im Großraum Berlin an einer Direktverbindung in die USA würde also nicht reichen". Damit es sich für die Airline lohnt, muss es mindestens vier wöchentliche Verbindungen zwischen den Städten geben, bei einer rechnerischen Auslastung von je rund 300 Passagieren pro Maschine.

Andere Interkontinentalverbindungen sind limitiert

Bei anderen Strecken, wie nach Asien oder in die arabischen Staaten kommt noch eine wesentliche Hürde dazu: Der Luftverkehr ist streng geregelt, die Zahl der Verbindungen pro Land limitiert. Weil das geteilte Berlin damals von deutschen Airlines, wie der Lufthansa, nicht angeflogen werden durfte, wurden die Start- und Landerechte für Interkontinentalflüge auf andere Airports, wie Frankfurt, München oder Düsseldorf verteilt. Und dort sind sie heute noch - zum Leidwesen des Hauptstadt-Airports. Das Bundesverkehrsministerium könnte nun über zusätzliche Slots auch für Berlin verhandeln, vorausgesetzt natürlich, es gibt auch den zusätzlichen Bedarf und Airlines, die den Verkehr aufnehmen wollen. Die staatliche Airline Emirates aus den Vereinigten Arabischen Emiraten würde offenbar gern den BER anfliegen. Eine verträgliche Genehmigung gibt es dafür bislang nicht. Stattdessen hat die lettische Smart Lynx die Direktverbindung zwischen Berlin und Dubai übernommen.

Status Quo wieder herstellen

Am BER wird man also erstmal kleinere Brötchen backen müssen. Ziel ist es zunächst, die durch Corona gekappten Interkontinental-Verbindungen wieder herzustellen, erklärt von Massenbach. Dazu sei sie mit den Fluggesellschaften im Gespräch. "Während der gesamten Zeit der Pandemie haben wir den engen Kontakt zu den Fluggesellschaften gehalten, die früher Tegel angeflogen sind. Die kennen den Markt. Die wissen auch, wie es funktioniert. Und für diese Airlines ist es einfacher, sich wieder für Berlin zu entscheiden."

Mehr Direktverbindungen sollen kommen

Doha, Dubai, Singapore und ab heute New York werden vom BER schon jetzt direkt angeflogen. Ursprünglich wollte United Airlines ab Mai diesen Jahres auch Washington DC als Direktverbindung in den Flugplan aufnehmen. Dieses Vorhaben wurde jedoch um ein Jahr verschoben wegen der unsicheren Reisesituation in Coronazeiten. Peking, Toronto, Boston, Philadelphia und Ulan Bator in der Mongolei könnten in absehbarer Zeit als weitere Interkontinental-Ziele dazu kommen. Vorausgesetzt natürlich, die Airlines werden ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Sendung: 28.03.2022, rbb 88,8, 6:00 Uhr