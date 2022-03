Die Berliner Gasag nimmt vorerst keine Neukunden mehr für Strom- und Gaslieferungen an.



Durch den Ukraine-Konflikt würden die Einkaufspreise stark steigen, daher sei es aktuell nicht möglich, Angebote mit fairen Konditionen anzubieten, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Dies betrifft die sonst üblichen längerfristigen Verträge über beispielsweise 12 oder 24 Monate. Die Grund- und Ersatzversorgung ist laut einer Gasag-Sprecherin aber nicht betroffen.



Die Preise in der Grundversorgung sind nach Angaben der Verbraucherzentrale in der Regel hoch und wer in einen in einen sogenannten Sondervertrag wechselt, spart meistens Geld.