Drei Studenten vor der Freien Universität in Dahlem: Er will endlich mal wieder raus aus Berlin - wenn auch nicht gleich in die Ferne. Franken nennt er als Reiseziel. Außerhalb Deutschlands sei es ihm wegen Corona zu unsicher, und Franken sei einfach schön. Eine Studentin, die ihr Einstiegssemester zuhause am Computer verbracht hat, will in die USA. Dort hat sie Freunde, die sie lange nicht mehr gesehen hat. Ihre Freundin hat einen Flug nach Israel gebucht. "Zu meinem Opa, der ist 99, wird bald 100, ich will ihn gerne noch mal sehen. Auch wegen der momentanen außenpolitischen Situation. Mein Opa kommt aus der Ukraine, er war selbst im 2. Weltkrieg, und da will ihm die Familie emotional zur Seite stehen."