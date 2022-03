Reiselust in Zeiten, in denen aus Polen überfüllte Züge mit ukrainischen Kindern und Frauen auf der Flucht vor dem Krieg in den Bahnhöfen von Berlin und Brandenburg einrollen – das ist die eine Aufgabe für die Tourismus-Branche. Zumal die letzte Aufgabe, der Umgang mit der Corona-Pandemie, noch gar nicht bewältigt ist.

Die Veranstaltungen werden über die ITB-Website [www.itb.com] für Jedermann gestreamt. Geplante Schwerpunkthemen sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Ungeplant: der Krieg und seine Auswirkungen. Eine Präsenz-Veranstaltung mit folkloristischen Tänzen, fröhlichen Hostessen, bunten Filmchen urlaubender Menschen in den Bergen, unter Palmen oder auf Städtereisen – das wäre schwer erträglich. Im Kopf dominieren Zivilisten in Kellern und U-Bahnstationen, brennende Wohnhäuser, rollende Panzer, Gesichter voller Angst, Verzweiflung und Widerstandswillen.

Dabei blickte die Branche noch vor dem 24. Februar – vor dem russischen Angriff auf die Ukraine – optimistisch in die Zukunft. Es konnte eigentlich nur besser werden nach den Umsatzausfällen in Milliardenhöhe im zweiten Corona-Jahr 2021. Die Liste der Risikoländer ist zusammengestrichen, es gibt kaum noch Einschränkungen. Dem Flug in die Sonne stand nichts mehr im Wege – bevor Russland in der Ukraine einmarschierte.

"Erholung" war die doppelte Verheißung der Reisewirtschaft: persönliche Erholung nach zwei Jahren Corona-Frust, wirtschaftliche Erholung der Tourismusunternehmen. Noch im Februar meldete der Deutsche Reiseverband Buchungszahlen für den Sommer, die sogar über dem Niveau des Vorkrisen-Februar 2019 lagen. Im dritten Jahr der Pandemie planen einer Umfrage zufolge eigentlich mehr als 50 Prozent der Menschen in Deutschland wieder eine längere Urlaubsreise. Hoch im Kurs stehen weiter Ziele in der Nähe: an Nord- und Ostsee, in Städten, in den Mittelgebirgen sowie in der Alpenregion.

Pauschalurlauber zieht es im Sommer zu den klassischen Zielen am Mittelmeer: Spanien, Türkei, Griechenland, Ägypten und Italien. Und in der Ferne locken vor allem die USA und die Karibik.