Equal Pay Day - "Ich würde mehr üben, wie ich meine Gehaltsvorstellungen verteidige"

Frauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Sie arbeiten also gewissermaßen 66 Tage im Jahr umsonst. Das hängt auch damit zusammen, dass sie anders in Gehaltsverhandlungen gehen. Von Franziska Ritter

Elisa Himbert kennt sich als Statistikerin mit Zahlen aus und weiß über die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern bestens Bescheid. Umso wichtiger war es der 29-jährigen, als sie sich nach zwei Jahren im Beruf weiterentwickeln wollte und sich bei mehreren Beratungsunternehmen für den öffentlichen Sektor bewarb, ein gutes Gehalt auszuhandeln. "Ich hatte eine klare Gehaltsvorstellung und wusste, was ich verlangen kann", sagt die Berlinerin, die Forschungsdesigns konzipiert und die Ergebnisse auswertet. Womit sie nicht gerechnet hatte: Im ersten Bewerbungsgespräch stuften ihre Gegenüber sie in einer niedrigeren Position und damit auch zu einem geringeren Gehalt ein, als sie es sich gewünscht hätte. Sie argumentierten, dass das in ihrem Unternehmen nunmal so gehandhabt werde. "Ich habe mich viel zu schnell davon verunsichern lassen und klein beigegeben", sagt Elisa Himbert rückblickend. Im Nachhinein erfuhr sie, dass es durchaus Stellschrauben gegeben hätte, sie zu besseren Konditionen einzustellen.

Zurückhaltender in Verhandlungen

Warum es der Berlinerin nicht gelang, vehementer ihre Gehaltsforderung zu verteidigen? "Man will sich ja in Bewerbungsgesprächen möglichst gut verkaufen, Soft Skills heißt Kompromissbereitschaft. Aber beim Gehalt soll man plötzlich starr bleiben", sagt Elisa Himbert nachdenklich. "Ich glaube es fällt Männern leichter, für sich einzugestehen, in so einer Situation einfach mal unsympathisch zu wirken." Frauen gehen grundsätzlich anders an Gehaltsverhandlungen heran als Männer, bestätigt Corinna Vetter, die beim Deutschen Gewerkschaftsbund das Projekt "Was verdient die Frau?" [www.was-verdient-die-frau.de] leitet. Zum Teil habe das mit Sozialisierung zu tun: "Finanzthemen werden gerne als Männersache angesehen." Oft würden sich Frauen auch von sich aus nicht so viel zutrauen wie Männer; sie wüssten weniger über ihren Wert. Die Zahlen belegen diesen Eindruck: Laut einer repräsentativen Umfrage der Meinungsforscher von You Gov unter 2.000 Deutschen haben vier von zehn Frauen noch nie mit ihrem Chef über ihr Gehalt verhandelt. Nur sechs Prozent der befragten Frauen gaben an, regelmäßig Gehaltserhöhungen einzufordern – bei den Männern waren es fast doppelt so viele.

Auf die Lohnlücke folgt die Rentenlücke

Zu der Zurückhaltung in Gehaltsverhandlungen kommen strukturelle Probleme: Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, werden schlechter bezahlt als Jobs in Männerdomänen. Wenn Frauen Kinder kriegen, liegt ihre Karriere vorübergehend auf Eis. Um Beruf und Familie später miteinander vereinbaren zu können, arbeiten viele Mütter vorübergehend oder dauerhaft in Teilzeit. Das Ende vom Lied: Im Alter bekommen Frauen im Schnitt 53 Prozent weniger Rente als Männer, wie es im Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland, Stand 2020, steht. "Das hat enorme Auswirkungen darauf, dass viele Frauen in Deutschland in Armut leben, vor allem, wenn sie keinen Partner mehr haben", mahnt Corinna Vetter vom DBG.

Fragen, was Männer verdienen

Elisa Himbert aus Berlin hat dem Unternehmen, das sie nicht als Beraterin in der gewünschten Position einstellen wollte, abgesagt. Bei einem anderen Bewerbungsgespräch konnte sie einen Deal aushandeln. "Die haben mir ein Angebot macht, das zwar nicht meinem Wunschgehalt entsprach, aber mit der Aussicht nach einem Jahr befördert zu werden und dann auf dieses Gehalt zu kommen." Die Statistikerin, in deren Arbeitsumfeld ähnlich viele Männer wie Frauen arbeiten, akzeptierte. Im Mai beginnt sie ihren neuen Job, bei dem sie mehr verdient als bislang. Was sie aus der Situation gelernt hat: "Ich würde in Zukunft mehr üben, wie ich meine Gehaltsvorstellungen verteidige und argumentiere, warum meine Arbeit diesen monetären Wert hat." Corinna Vetter vom Deutschen Gewerkschaftsbund rät Frauen, die in ein Bewerbungsgespräch gehen, sich vorab darüber zu informieren, welches Gehalt in der Branche gezahlt wird. Und vor allem sollten sie ihrer Einschätzung nach danach fragen, was Männer in gleichen Positionen verdienen, um dann den gleichen Lohn oder mehr zu verlangen.

