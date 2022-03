Wer zum Beispiel in Berlin in der Grundversorgung der Gasag Gas für eine 70 qm-Wohnung beziehen will und einen Verbrauch von 9.800 kWh im Jahr hat, muss als Neukund:in mit monatlichen Kosten von etwa 162 Euro rechnen. Bestandskunden in der Grundversorgung zahlen derzeit für die gleiche Menge knapp 80 Euro. Zum ersten Mai hat die Gasag eine Angleichung der Tarife für Neu- und Bestandskunden angekündigt. Für Neukunden sollen die Preise dann deutlich sinken, für Bestandskunden werden sie weiter steigen. Bei dem oben genannten Jahresverbrauch werden beide dann knapp 100 Euro im Monat zahlen. Das bedeutet für Menschen mit einem alten Vertrag eine Steigerung von knapp 60 Prozent im Schnitt im Vergleich zum Jahr 2020. Damals waren für diese Menge noch 46 Euro fällig.

Wer als Haushalt bei der Gasag in Berlin sein Gas bezieht, muss ab Mai deutlich mehr Geld für die Heizung ausgeben. Etwa 400.000 Haushalte sind von den angekündigten Preiserhöhungen betroffen. Was tun, wenn die Haushaltskasse nicht ausreicht?

Wie unübersichtlich und fragil der Tarifdschungel zur Zeit ist, zeigt das Beispiel der Stadtwerke Oranienburg. Zu Beginn dieser Recherche am 09.03. konnten sich Verbraucher:innen noch bei den Stadtwerken ein vergleichsweise günstiges Angebot online unterbreiten lassen. Wenige Stunden später gab es diese Möglichkeit nicht mehr. Auf Anfrage von rbb|24 hieß es dazu von den Stadtwerken Oranienburg, dass aktuell kein Produkt beim Online-Angebot abgeschlossen werden kann, da die Stadtwerke in einer Preis-Neukalkulation seien.

Bestandskunden im Grundtarif zahlen hier ungefähr so viel wie in Berlin, Neukunden derzeit etwas weniger, ab Mai deutlich mehr als in Berlin. Bei einem Verbrauch von 7.000 kWh pro Jahr werden dafür derzeit in Oranienburg etwa 108 Euro pro Monat im Neukundentarif fällig, in Berlin sind es für diese Gruppe zur Zeit 118 Euro, ab Mai sollen es 73 Euro sein.