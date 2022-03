Im festgefahrenen Tarifstreit im Bankgewerbe ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Angestellte bei privaten und öffentlichen Banken in Berlin und Brandenburg sollen am Donnerstag und Freitag die Arbeit ruhen lassen, teilte Verdi am Mittwoch mit.



Aufgerufen sind Beschäftigte privater Banken (Commerzbank AG, Unicredit, Targobank und Deutsche Bank) und von öffentlichen Banken (Berliner Sparkasse, Landesbank Berlin, Investitionsbanken Berlin und Brandenburg, Landesbausparkasse LBS in Berlin und Brandenburg). Während des Warnstreiks kann es in vereinzelten Filialen zu Einschränkungen im Service kommen.



Zum Auftakt des Warnstreiks treffen sich die Beschäftigten am Donnerstagvormittag vor dem Haus der Investitionsbank Brandenburg in Potsdam zu einer Kundgebung. Erwartet werden dort bis zu 60 Streikende. Alle anderen Streikteilnehmenden könnten sich digital am Streik beteiligen, so Verdi.