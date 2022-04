Umlandgemeinden prüfen Klage - Dem Flughafen BER droht ein neuer Rechtsstreit um den Nachtflug

Do 28.04.22 | 06:07 Uhr | Von Thomas Rautenberg

Am Flughafen BER steigen die Passagierzahlen rasant. Damit steigt auch der Lärmpegel für die Anwohner - vor allem zu Beginn der Nacht ab 22 Uhr. Das darf eigentlich nicht sein. Nun drohen Klagen. Von Thomas Rautenberg

Ein leises Rauschen über dem Berliner Ortsteil Schmöckwitz Siedlung ganz im Südosten der Stadt - mehr ist vom benachbarten Flughafen BER heute nicht zu hören. An Tagen, an denen der Wind aus Westen kommt und über Schmöckwitz Siedlung die landenden Maschinen im 2-Minuten-Takt einschweben, hört sich das ganz anders an, erzählt Monika Mechau. Ihr Haus steht in der Miersdorfer Straße und damit ganz nahe an der Einflugschneise zur BER-Südbahn. Den ganzen Tag über sei es dann laut, sagt sie, aber am späten Abend werde noch eine ganze Schippe Lärm draufgelegt. "Dann kommt ab 22 Uhr ein ganzer Stoß an Maschinen. Man kann richtig darauf warten."

Alle zwei Minuten ein Flieger

Offenbar ist es nicht nur ein Eindruck der Anwohner, dass es in der Stunde zwischen 22 und 23 Uhr in der östlichen Flughafenregion besonders laut ist. Messdaten des Deutschen Fluglärmdienstes DFLD, ein gemeinnütziger Verein, der in 59 Regionen fast 800 Lärmmessstellen betreibt, belegen, dass die landenden Maschinen praktisch wie an einer Perlenkette über Müggelheim und Bohnsdorf sowie über Schmöckwitz und Schulzendorf hinwegziehen. Die 22-Uhr-Stunde ist die Spitzenstunde für Landungen am BER. Für den Berliner Luftverkehrsrechtsexperten Elmar Giemulla von der TU Berlin ist diese Entwicklung keine Überraschung. Sie liege vielmehr in der DNA des Flughafens begründet. Die Billigflieger, erklärt er, die sich glücklicherweise Berlin als einen der Hauptanflugorte ausgewählt haben, sind darauf angewiesen, dass sie den Tag "ausquetschen". Die Umläufe der Maschinen, so Giemulla weiter, müssen so gestrickt sein, dass jede Minute des Tages ausgenutzt werden kann. "Das führt natürlich dazu, dass gerade in der letzten Stunde vor der Nacht ein Run auf den Flughafen einsetzt von anfliegenden Maschinen, die dann bis zum nächsten Morgen dort parken."

Hatte das Bundesverwaltungsgericht diese Entwicklung vorausgesehen?

Doch genau dieser abendliche Run auf den BER könnte nun zu einem echten Problem für den Flughafen werden: Als höchste juristische Instanz hatte das Bundesverwaltungsgericht dem BER-Betrieb vor allem in der Nacht enge Grenzen gesetzt. 2011 formulierte das Gericht in seinem Nachtschutzurteil: "Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist nicht nur während der Nachtkernzeit besonders Rücksicht zu nehmen. Sollte sich die erste Nachtstunde (...) zu einer Stunde entwickeln, in der die Fluglärmbelastung der Anwohner in der Regel größer ist als in den Abendstunden, wäre dies eine mit dem Abwägungsgebot und § 29b Abs. 1 Satz 2 Luftverkehrsgesetz nicht vereinbare Entwicklung." Doch genau das besagen die vorliegenden Messdaten des Deutschen Fluglärmdienstes zumindest für die im Osten liegenden Anrainerkommunen.

Landesumweltamt hat Daten bereits geprüft

Das Brandenburger Landesumweltamt hat die Angaben des Deutschen Fluglärmdienstes inzwischen geprüft und hält sie für plausibel. Gleichzeitig verweist das Amt aber darauf, dass die Daten nur östlich des Airports erhoben wurden und damit nicht auf das gesamte Flughafenumfeld zu übertragen sind. Das Brandenburger Infrastrukturministerium, dem als Genehmigungsbehörde die Rechtsaufsicht über den Flughafen obliegt, bestätigte zwar die Prüfung der Zahlen, gibt sich in einer schriftlichen Erklärung ansonsten aber noch gelassen: "Nach den bisherigen Erkenntnissen der Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg zur Verteilung der Flugbewegungen über den Tagesverlauf kann jedoch nicht bestätigt werden, dass sich die Zeit zwischen 22 Uhr und 23 zur Spitzenstunde bei den Flugbewegungen entwickelt hat. Aus den bislang bekannten Flugbewegungszahlen lassen sich keine Abweichungen von den Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses zum Ausbau des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld zum Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg ableiten."

Lärm muss mit jeder Nachstunde weniger werden

Das Potsdamer Infrastrukturministerium spricht dabei ausdrücklich von Flugbewegungen. Damit gemeint sind alle Starts und Landungen am BER, wodurch sich auch am Tage durchaus mehrere Verkehrsspitzen ergeben. Abends sind es aber vor allem die vielen ankommenden Maschinen, die in der ersten Nachtstunde über den östlichen Siedlungsgebieten für einen Dauerfluglärm sorgen. Es wird also nicht stetig ruhiger, sondern der Lärm nimmt ab 22 Uhr noch einmal nachweislich zu. Insofern wundert sich der Berliner Luftverkehrsrechtsprofessor Elmar Giemulla über die Gelassenheit der Behörde. Das Bundesverwaltungsgericht, so Giemulla, habe ganz klar gesagt, sollte sich die erste Nachtstunde anders entwickeln als im Sinne eines Abschwellen des Luftverkehrs, dann müsse neu darüber nachgedacht werden. Und zwar in dem Sinne, dass man klare Gegenmaßnahmen ergreift. Das Gericht habe obendrein noch klargestellt, dass damit ein aktiver Lärmschutz, also weniger Flugbewegungen, verbunden seien. "Deutlicher kann man es nicht ausdrücken!"

Die Krux mir den Slots

Die Flughafengesellschaft selbst kann wenig ausrichten. Die Slots, also die Start- und Landesrechte der Airlines, werden bundesweit durch die sogenannte Slot-Konferenz vergeben. Zugleich, heißt es bei der Flughafengesellschaft, sei man verpflichtet, die operativen Zeiten auszunutzen, es gehe schließlich auch um die Wirtschaftlichkeit des Airports. Sollten sich die Rahmenbedingungen also ändern, müsste die Luftfahrtbehörde im Zweifelsfall Start- und Landeslots von Airlines streichen. Wie die auf solche Sanktionen reagieren würden, bleibt natürlich offen.

Umlandgemeinden prüfen Klage

Die Schutzgemeinschaft der Umlandgemeinden Schönefeld, zu der acht Anrainerkommunen gehören, will den Dauerlärm der ankommenden Maschinen ab 22 Uhr nicht widerspruchslos hinnehmen. Das sagt Sprecher Jörg Jenoch, Bürgermeister von Eichwalde. Mit diesem Status Quo könnten sich die Gemeinden in der Region nicht arrangieren, so Jenoch. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ginge es laut Bürgermeister auch um die Vielzahl der Slots in der kritischen Zeit und um die Frage, warum überhaupt in der Nacht geflogen werden müsse. "Wir als Schutzgemeinschaft haben uns jedenfalls entschieden, dagegen vorzugehen."

