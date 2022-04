Von Ost nach West in 2,5 Stunden - und das auf dem Sattel: Die Radschnellverbindung "Ost-West-Route" soll den Umstieg aufs Fahrrad in Berlin erleichtern. Sie könnte eine der längsten Verbindungen Deutschlands werden. Doch es gibt bürokratische Hürden.

Mit dem Fahrrad so schnell durch die Stadt wie mit dem Auto: Das ist das Ziel der geplanten Radschnellstrecken in Berlin. Die gute Nachricht: Die Pläne für die längste Radschnellstrecke Deutschlands nehmen weiter Form an. Die schlechte: Es dauert noch lange. Woran liegt das?

Infravelo versteht unter Radschnellverbindungen (RSV) "attraktive Wege für Radfahrende im Alltagsverkehr, die durch besondere Qualitätsstandards gekennzeichnet sind". Sie seien mit bis zu vier Metern breiter als andere Radwege. Und: "Sie sind vom Fußverkehr getrennt, gut beleuchtet und in der Regel asphaltiert." Außerdem habe der Radverkehr bei gemeinsamer Wegenutzung "zumeist Vorrang gegenüber dem PKW-Verkehr". Konkret werden also meist bereits vorhandene Verkehrswege zugunsten von Radfahrern umverteilt.

Dass die Strecke erst in knapp acht Jahren komplett fertig sein soll, liege an den "komplexen Arbeits- und Abstimmungsprozessen", so Infravelo-Sprecherin Alexandra Hensel auf Nachfrage von rbb|24. Das Unternehmen hat als Richtschnur zur Umsetzung des Vorhabens sechs Schritte ausgearbeitet. Demnach wird zunächst in einer Machbarkeitsuntersuchung geprüft, ob das Projekt überhaupt umsetzbar ist und geplante Routen den Umbau hergeben. Erst dann beginnt Phase 2, also die Vorplanung. Dabei werden die ersten Trassen festgelegt und neue ermittelt. In dieser befinde sich das Projekt aktuell, betont Hensel.

Bisher sieht der grobe Verlauf der "West-Route" vor, dass sie in Spandau an der Landesgrenze zu Dallgow in Brandenburg beginnt und am S-Bahnhof Tiergarten (Charlottenburg-Wilmersdorf) endet. Die Trasse führt entlang der Heerstraße und den U-Bahnhöfen Theodor-Heuss-Platz, Kaiserdamm, Bismarckstraße und Ernst-Reuter-Platz sowie der Straße des 17. Juni bis zum S-Bahnhof Tiergarten. Für die Umsetzung soll die Zahl der Autofahrspuren zwischen S-Bahnhof Tiergarten und Brandenburger Tor von sechs auf vier reduziert werden. Die Parkplätze dort sollen in Radwege umgebaut werden. Auch auf der Heerstraße soll die Fahrspurenzahl streckenweise verringert werden.