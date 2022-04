Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht goldene Zeiten auf Ostdeutschland und Brandenburg zukommen: "Was hier stattfindet, ist tatsächlich eine intensive Reindustrialisierung. Ich glaube, was die Wirtschaftskraft angeht, da wird sich die Bundesligatabelle deutlich verändern und Ostdeutschland wird nach oben klettern", sagt Steinbach.

Der Osten Deutschlands boomt als Wirtschaftsstandort, denn hier siedeln sich große Namen an. Im vergangenen Jahr eröffnete Bosch in Dresden ein Halbleiterwerk. Im März folgte der Start der Tesla-Elektroautofabrik im brandenburgischen Grünheide. Im Sommer oder im Herbst will Rock Tech in Guben mit dem Bau von Europas erster Fabrik für Lithiumhydroxid (LiOH) beginnen. LiOH ist ein wichtiger Bestandteil von E-Auto-Akkus. Im kommenden Jahr ist dann geplanter Baustart der Intel-Chipfabrik in Magdeburg.

In Brandenburg sollen Tesla und Rock Tech längst nicht die letzten Ansiedlungserfolge bleiben. Steinbach erzählt, dass er zur Zeit mehr Investoren an der Angel hat, als vor der Corona-Pandemie. Doch er könne da nicht ins Detail gehen, denn bei Tesla habe gerade die Geheimhaltungstaktik zum Erfolg geführt. Steinbach verrät nur so viel: "Brandenburg kann im Moment etwa 1.000 Hektar an Industrieansiedlungen zur Verfügung stellen. Die meisten Anfragen bewegen sich in der Größenordnung von 60 Hektar, so dass wir etwa 15 weitere Projekte kurzfristig realisieren können." Der Minister ist guter Hoffnung, dass er in den nächsten zwei Jahren immer mal wieder "gute Nachrichten" verkünden kann.

Der wichtigste Standortvorteil Brandenburgs sei der überproportional hohe Ausbau an erneuerbaren Energien, vor allem bei der Windkraft. "Die Unternehmen, die sich im Augenblick ansiedeln, verlangen eine grüne Energieversorgung, und da haben wir einfach bessere Möglichkeiten, als es in einigen alten Bundesländern der Fall ist", so Steinbach.