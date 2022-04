Lothar S. Brandenburg an der Havel Mittwoch, 13.04.2022 | 10:31 Uhr

Bei uns in Brandenburg an der Havel, sind so viele Arbeitsplätze in der Industrie vernichtet worden - dadurch ist natürlich, die gesamte Kaufkraft verloren gegangen. Einwohnerzahlen waren fast bei 100000, jetzt bei 72000. Der Strukturwandel findet nicht nur in der Lausitz statt - aber was tut unsere Politik - in Brandenburg an der Havel und in Frankfurt(Oder) ???