Verband warnt vor "Kostenfalle" - Warum das 9-Euro-Ticket auch Gefahren für Unternehmen birgt

Mi 27.04.22 | 16:43 Uhr

Bild: dpa/I. Kjer

Züge, Busse, Bahnen: Wegen des Neun-Euro-Tickets dürfen sich Pendler auf einen kostengünstigen Sommer einstellen. Verkehrsunternehmen hingegen müssen sich spätestens jetzt fragen, wie teuer dieser Sommer eigentlich für sie wird. Von Hasan Gökkaya



Es ist noch nicht da, aber schon in Reichweite: Das Neun-Euro-Ticket kommt diesen Sommer, das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein entsprechendes milliardenschweres Programm beschlossen. Bedeutet für die Menschen in der Region: Von Juni bis August können Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr für nur neun Euro im Monat genutzt werden - der Bundestag muss dem aber noch zustimmen. Zwar stecken indem sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung noch weitere Geld einsparende Maßnahmen - etwa die gesenkte Energiesteuer auf Kraftstoffe, die Pauschale von einmalig 300 Euro brutto für Erwerbstätige sowie eine einmalige Anhebung des Kindergeldes um 100 Euro pro Kind. Doch am meisten diskutiert wurde zuletzt vor allem über das Neun-Euro-Ticket. Nach diesem Tag ist nun klar: Daran wird sich zunächst auch wenig ändern. Denn wie das Ticket auf die breite Gesellschaft umgesetzt werden soll, ist nur rund vier Wochen vor Start immer noch nicht wirklich klar. Mitten in dieser Gemengenlage kommt nun auch noch eine Warnung von Verbandsseite: Was für die Kunden gut sei, stelle die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sowie den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) vor ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

Viele Fragen offen bei Abokunden

Was wir wissen: Das Ticket gilt deutschlandweit im Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie den Regionalzügen der 2. Klasse - für Züge wie den ICE, IC und EC gilt das Ticket also nicht. In Berlin soll der Vorverkauf "in Kürze" über die App beginnen, erklärt die BVG (bvg.de). Etwas später sei es dann auch in den BVG-Kundenzentren und Ticketautomaten käuflich.

Komplizierter wird die Sache bei den Stammkunden. "Egal welches Abo du hast, du musst nichts tun, um an der Aktion teilzunehmen", erklärt die BVG. Doch wie genau die Kunden finanziell von der Aktion profitieren werden, kann das Unternehmen auf Nachfrage von rbb|24 nicht sagen. Dabei gibt es so viele Fragen: Erhalten Kunden abzüglich der neun Euro in den Monaten Juni, Juli, August ihr Geld zurück? Alles auf einmal oder Monat für Monat? Was passiert mit Studenten und Inhabern von Jobtickets und Sozialtickets? "Einige Details sind noch in Klärung", heißt es seitens der BVG. Ähnlich der Ton bei der VBB: Die Gespräche in Facharbeitskreisen liefen noch, erst am Freitag sollen die Verkehrsunternehmen zusammenkommen, erklärt ein Sprecher.

2,5 Milliarden Euro Kompensation vielleicht nicht genug

Mit Spannung blickt auch Lars Wagner auf das Neun-Euro-Ticket, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Der Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) befürchtet eine halbherzige Umsetzung, wenn es um die Finanzierung des Tickets geht. "Wir finden es super, dass die Verbraucher durch das Ticket entlastet werden. Wenn aber gleichzeitig die Unternehmen auf gestiegenen Kosten sitzen bleiben, geht die Rechnung nicht auf", sagt er. Sein Chef, VDV-Präsident Ingo Wortmann, sprach zuletzt sogar von einer "Kostenfalle" durch das Neun-Euro-Ticket (vdv.de).

Der Verband schielt mit seiner Kritik auf die 2,5 Milliarden Euro, die der Bund den Verkehrsunternehmen als Entschädigung für den finanziellen Ausfall in den drei Sommermonaten zugesagt hat. Das Problem: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe den Betrag gedeckelt, kein weiterer Cent werde also gezahlt. Das ist dem Verband viel zu kurz gedacht. "Die Zahl ist an sich valide, weil sie von uns ermittelt wurde. Sie ist jedoch nur eine Prognose. Wenn wir aber überrannt werden wegen des Neun-Euro-Tickets und mehr Fahrten entstehen müssen, steigen auch die Kosten", sagt Wagner. Entstehen also am Ende Ausfälle von 2,7 Milliarden Euro, bleiben dem Sprecher zufolge die Verkehrsunternehmen - oder genauer die Länder - auf den übrigen 200 Millionen Euro sitzen.



Kritik auch von Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz

Nicht anders sieht das die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG: Sie befürchtet wegen des geplanten 9-Euro-Tickets bereits zu Pfingsten ein Chaos im Öffentlichen Nahverkehr. "Ich rechne mit Räumungen überfüllter Züge und wegen Überlastung gesperrten Bahnhöfen", sagte der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel am Mittwoch. Kein Bahn-Unternehmen sei bislang ausreichend auf den zu erwartenden Andrang der Kunden vorbereitet. Mit der Kritik sind der VDV und die Bahn-Gewerkschaft nicht alleine. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder, Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne), forderte am Mittwoch, Risiken beim 9-Euro-Ticket nicht auf die Länder zu übertragen. Diese seien schließlich bereit, das beschlossene 9-Euro-Ticket termingerecht bundesweit zum 1. Juni umzusetzen. "Die Verkehrsministerkonferenz erwartet im Gegenzug, dass der Bund zu seiner Zusage steht und die Kosten für die Organisation und Umsetzung übernimmt. Die Risiken dürfen dabei nicht auf die Länder übertragen werden", sagte Schaefer.

Dicke Luft gibt es aber auch wegen der gestiegenen Energie- und Ölpreise. Der VDV denkt auch hier, dass die Ampel-Koalition zu kurz denkt. Um die Preise zu drücke, sollen die Energiesteuern auf Kraftstoffe von Anfang Juni bis Ende August gesenkt werden; bei Benzin reduziert sich der Steuersatz um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent. VDV-Sprecher Wagner weist daraufhin, dass Busse und Bahnen in Berlin und Brandenburg ebenso mit Diesel und Strom versorgt werden müssten. "Anders als beim normalen Verbraucher, werden Verkehrsbusse nicht an der Tankstelle betankt, sondern auf Betriebshöfen." Die Speicher dort würden jedoch in anderen zeitlichen Zyklen betankt werden. Ein Busunternehmen etwa, das im Mai seinen Tank mit Diesel für eingie Monate fülle, könne kaum von dem gesenkten Steuern im Sommer profitieren - es zahle sogar mehr als jene, die erst im Sommer tanken. Die Lösung nach Ansicht des Verbands: Der Bund müsse zusätzlich Regionalisierungsmittel für dieses Jahr in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur Abdeckung der erhöhten Strom- und Dieselkosten bereitstellen.



