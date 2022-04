Das große Blühen ab Donnerstag - Landesgartenschau soll auch die Beelitzer Altstadt beleben

Mo 11.04.22 | 17:26 Uhr | Von Marie Günther

Konzerte im umgebauten Klärwerk, Blumenschau in einer Kirche und riesige Spielplätze: Am Donnerstag eröffnet die Landesgartenschau - und will dieses Jahr unter anderem besonders bienenfreundlich sein. Von Marie Günther

"Die Wege sind angelegt, die Beete sind fertig und wir freuen uns auf die Besucher", sagt Enrico Bellin, der Sprecher der Landesgartenschau in Beelitz. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden auf dem 15 Hektar umfassenden Gelände zwischen der Beelitzer Altstadt und der Nieplitz 160.000 Frühblüher gepflanzt, 57.000 Stauden, zahlreiche neue Bäume sowie rund 1,2 Millionen Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. Dabei wurden besonders bienenfreundliche Arten ausgesucht. Ab Donnerstag öffnet in Beelitz die Landesgartenschau unter dem Motto "Gartenfest für alle Sinne". 201 Tage bis Ende Oktober werden dann Gartenliebhaber auf dem 15 Hektar großen Gelände erwartet.

Ein altes Klärwerk, das seit den 90er Jahren eine Industrieruine war, wurde zur Veranstaltungsarena umgebaut. Sie dient nun als Austragungsort für Konzerte, Theater und andere größere Ereignisse. Sie sind Teil des insgesamt 1.000 Veranstaltungen umfassenden Programms auf und um die Gartenschau, viele davon auch für Kinder. "Wenn ich da bin, bekomme ich Gänsehaut, weil ich mich so wahnsinnig darüber freue, dass ein Ort, der am Ende der Altstadt liegt, endlich wieder ins Leben der Stadt zurückgefunden hat", sagt Bernhard Knuth, Bürgermeister von Beelitz und Geschäftsführer der diesjährigen Landesgartenschau.

Regionalmarkt für alle

Beim Programm wurde ein besonderer Fokus auf das kulinarische Angebot gelegt. Wechselnde, regionale und saisonale Speisen sollen hier angeboten werden - und zwar vom Spargelhof Klaistow, der mit dem Catering beauftragt wurde, schließlich gilt die Region als größtes geschlossenes Spargelanbaugebiet in Deutschland mit rund 1.700 Hektar dafür genutzten Agrarflächen.



Außerdem wird es täglich einen Regionalmarkt in der Beelitzer Altstadt außerhalb des Gartenschaugeländes geben. Der Markt werde an allen 201 Tagen der Landesgartenschau öffnen und auch Besuchern offenstehen, die nicht auf das Ausstellungsgelände wollen. Ein weiteres kulinarisches Highlight ist die Sommerküche. Dort werden Profis, sowie Hobbyköche ihre Lieblingsrezepte vorführen. Auch Beelitz' Bürgermeister hat sich schon angemeldet und wird vor Publikum einen Bienenstich backen.



Gartenschau in der gesamten Innenstadt

Die Landesgartenschau erstreckt sich über die gesamte Innenstadt. So finden die insgesamt 14 wechselnden Blumenschauen in der Beelitzer Stadtpfarrkirche St. Marien – St. Nikolai statt, die allein dafür von der evangelischen Kirche zur Verfügung gestellt wurde. Ziel der Einbeziehung des mittelalterlichen Bauwerks in die Landesgartenschau ist es auch, die Altstadt zu beleben, so die Idee der Stadtverwaltung, denn die historische Innenstadt sei inzwischen fast komplett durchsaniert und solle nun auch bei der Gartenausstellung in den Fokus gerückt werden. Alle 14 Tage wechseln die Blumenschauen, die stets über Nacht aufgebaut werden, um für die Besucher am nächsten Morgen wieder zu bewundern sein sollen.



Vom 14. April bis zum 31. Oktober gibt es zudem fast jeden Tag ein Bühnenprogramm. Im sogenannten Sommergarten stellt sich jeden Sonntag von 11 bis 13.30 Uhr einer der 18 Beelitzer Ortsteile vor. "Das sind zum Beispiel Vereine, Landwirtschaftsbetriebe, Erzeuger, Veredler etc", sagt Bernhard Knuth. Im Sommer ist ein regelrechtes Staraufgebot geplant. Konzerte spielen unter Anderem Santiano, Howard Carpendale, Vicky Leandros, Chris de Burgh und Zoe Wees. Die Tickets für die großen Konzerte sind nicht im Eintrittspreis enthalten.



Taschenlampenkonzerte und Osterhasen-Suche

Auf dem Gartenschaugelände wurde auch einer der größten Spielplätze im Land Brandenburg errichtet. Auf 6.000 Quadratmetern Spielfläche, wurde besonders darauf geachtet, dass Kinder aller Altersgruppen geeignete Spielgeräte finden. "Direkt angrenzend am Spielplatz gibt es in einem Feuchtbiotop unser Märchenland, wo das Märchen vom Froschkönig erzählt wird. Dahinter ist der Märchenpavillion, in dem es Märchenlesungen geben wird", sagt Laga-Sprecher Enrico Bellin. Besonders familienfreundlich: Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bekommen freien Eintritt auf der Landesgartenschau. Außerdem ist ein Taschenlampenkonzert geplant und das Babelsberger Filmorchester wird für die kleinen Gäste die Geschichte von "Jim Knopf" aufführen. Am Eröffnungswochenende können Kinder außerdem ein Rätsel lösen: "Wir haben vier große Osterhasenfiguren im Park versteckt. Die Kinder bekommen einen Plan in die Hand und können die Hasen suchen. Alle die es schaffen, bekommen kleine Geschenke", so Knuth.



Belitz' Bürgermeister Bernhard Knuth erklärte vor der Eröffnung, die Stadt rechne mit rund 450.000 Gästen. Das Konzept setze dabei auf Nachhaltigkeit, eine regionale Versorgung auf der Gartenausstellung und die Nachnutzung des Geländes als Park und neuer Anlaufpunkt für Besucher der Stadt und die Beelitzer.



Am Gründonnerstag um 11 Uhr wird Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Landesgartenschau in Beelitz eröffnen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 11.04.2022, 11:12 Uhr