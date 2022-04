So 10.04.22 | 22:06 Uhr

Einer der größten Hausbootanbieter an der Mecklenburgischen Seenplatte, die Kuhnle Tours GmbH (Rechlin), hat sich erweitert. Wie eine Unternehmenssprecherin am Sonntag erklärte, ist zum 1. April die Yachtcharter Römer GmbH Co KG (Fürstenberg) übernommen worden. Beide Firmen hatten seit 2020 schon zusammengearbeitet.

Die Mitarbeiter und etwa 20 Boote von Römer sowie die Charterstation Fürstenberg in Nordbrandenburg würden weiter beschäftigt und betrieben. Damit gehören insgesamt 150 Hausboote an sechs Häfen in Deutschland und Frankreich zur Kuhnle Gruppe.