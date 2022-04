Interview | Insolvente Stadtwerke Bad Belzig - "Ein unfassbar großer Schuldenberg für ein sehr kleines städtisches Unternehmen"

Mi 06.04.22 | 15:24 Uhr

Bild: imago images/Sascha Steinach

Die Pleite der Stadtwerke erschüttert Bad Belzig. Nun ist das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Interview erklärt Insolvenzrechtler Jürgen Spliedt, was das für die Gläubiger bedeutet - und wie es mit den Stadtwerken weitergehen kann.

Warum die Stadtwerke Bald Belzig Insolvenz anmelden mussten: die Hintergründe

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH häufte innerhalb eines Jahres 22,5 Millionen Euro Schulden an. Das kleine kommunale Unternehmen mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befindet sich seit 1. April im Insolvenzverfahren. Schuld an der Pleite soll der ehemalige Geschäftsführer sein, er soll mit Strom spekuliert haben. Genauer: Er soll Strom an Dritte weiterverkauft haben, den er vorher gar nicht eingekauft hatte. Leerverkäufe nennt man das. Seine Hoffnung war wohl, dass er diesen Strom zu einem späteren Zeitpunkt günstiger einkaufen kann, als er ihn bereits verkauft hatte. Diese Hoffnung erfüllte sich nie, die Preise stiegen und stiegen. Zudem verpasste er den Zeitpunkt, für die Bestandskunden der Stadtwerke günstig Gas und Strom einzukaufen. Als das aufflog, wurde er im November 2021 entlassen. Da war der Schaden aber bereits entstanden: Die Stadtwerke mussten Insolvenz anmelden. Im Ergebnis musste für die städtischen Kunden Energie zu Höchstpreisen nachgekauft werden. Dafür gab die Stadt selbst dem Unternehmen einen Kredit von 1,6 Millionen Euro. Für viele Bad Belziger Mieter und Geschäftskunden vervielfachten sich trotzdem die Kosten für Wärme oder Gas. Nicht selten übertreffen die Energiekosten die Kaltmiete, was gerade wirtschaftlich schwache Bad Belziger trifft und in regelrechte Existenznot bringt.

Jetzt hat das Amtsgericht Potsdam das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Stadtwerke eröffnet. Es bestellte den Berliner Rechtsanwalt Jürgen Spliedt zum Sachwalter.

rbb|24: Guten Tag, Herr Spliedt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jürgen Spliedt: Guten Tag. Tatsächlich äußere ich mich sehr selten zu aktuellen Verfahren. Man muss sehr vorsichtig sein, was man als Sachwalter preisgeben darf.



Sie sagen, Sie sind im Fall der Bad Belziger Stadtwerke "Sachwalter", nicht Insolvenzverwalter. Wo ist der Unterschied? Bei den Stadtwerken handelt es sich um eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das bedeutet, dass die Geschäftsführung selbst Herr des Verfahrens ist. Ich bin vom Gericht bestellt, um Kontrolle auszuüben, sodass alles im Sinne des Insolvenzrechts von statten geht. In anderen Fällen bin ich auch Insolvenzverwalter, dann trete ich an die Stelle der Geschäftsführung.

Sie haben mehr als 30 Jahre Erfahrung im Insolvenzrecht, haben mehr als 1.000 Insolvenzverfahren durchgeführt oder begleitet. Was macht den Fall in Bad Belzig so besonders? Dieser Fall ist insofern besonders, als ich mich an keine Insolvenz erinnern kann, bei der der Schaden im Verhältnis zur Größe des Unternehmens so massiv gewesen wäre. Das ist ein unfassbar großer Schuldenberg für ein sehr kleines städtisches Unternehmen. Verantwortlich für den Schaden soll der ehemalige Geschäftsführer der Stadtwerke, Hüseyin Evelek, sein. Die Staatsanwaltschaft sieht aber keine Anhaltspunkte für weitere strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und leitet kein Ermittlungsverfahren ein. Wie passt das zusammen? Waren die Geschäfte von Evelek legal? Ich kenne die Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft. Ich teile sie nicht in diesen Punkten. Ich meine, dass auch evidente Punkte vielleicht nicht berücksichtigt worden sind. Für uns im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist das aber von nachgeordnetem Interesse. Uns geht es nicht darum, dass jemand bestraft wird. Uns geht es darum, dass keine Gläubiger benachteiligt werden - und dass der Topf, aus dem die Gläubiger am Ende Anteile erhalten, möglichst groß ist. Und da wird man auch mit Herrn Evelek sprechen müssen, dass ein Schaden, den er verursacht hat, ausgeglichen wird.

Steht es für Sie außer Frage, dass der ehemalige Geschäftsführer Evelek die alleinige Schuld an der Insolvenz hat? Sind nicht auch die Aufsichtsräte und die Stadt als Gesellschafter und letztendlich der Bügermeister mitverantwortlich, weil sie ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllt haben? Es ist ganz eindeutig, dass der Geschäftsführer die Geschäfte, die er getätigt hat, nicht hätte tätigen dürfen. Tatsächlich handelt es sich lediglich um nur fünf konkrete Geschäfte, die zu dem aktuellen Schuldenstand geführt haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sich um über Jahre laufende Geschäftstätigkeit handelte, die den Aufsichtsorganen zwingend hätte auffallen müssen. Ich bin dabei, den Sachverhalt noch weiter zu ermitteln. Aber nach jetzigem Stand sieht es so aus, dass Herr Evelek diese Geschäfte verheimlicht hat. Und wenn jemand etwas gezielt verheimlicht – das ist mein jetziger Eindruck – können sie natürlich auch keine Aufsichtsorgane für etwas verantwortlich machen, was ihnen vorenthalten wurde.

Im Zuge der Insolvenz mussten die Stadtwerke viele Kundenverträge kündigen und die Preise für Gas, Strom und Wärme anpassen. Die meisten Privatkunden haben das erst einmal so hingenommen und zahlen unter Vorbehalt, auch wenn es teils an die Existenz geht. Anders die Bergmann-Klinik in Bad Belzig: Dort pocht die Geschäftsführerin Katrin Eberhardt auf bestehende Verträge zu günstigen Preisen. Deshalb drohen die Stadtwerke jetzt mit Lieferstopp für Fernwärme. Die Heizungen für 100 Patienten und 350 Mitarbeiter sollen abgedreht werden. Das kann doch nicht rechtens sein? Das ist erstens rechtens und zweitefns sogar zwingend notwendig. In solchen Fragen werde ich als Sachwalter auch explizit in die Entscheidung eingebunden. In diesem Fall können die aktuellen Geschäftsführer der Stadtwerke gar nicht anders handeln, weil sie sich sonst selbst strafbar machen würden. Es ist nun einfach so, dass die alten Preise, die mit der Klinik vereinbart waren, nicht mehr Kosten deckend sind. Sie müssen sich vorstellen: Das Insolvenzverfahren dient zur Gleichbehandlung aller Gläubiger. Und es darf jetzt nicht zu Lasten anderer Gläubiger durch die Haltung des Krankenhaus den Stadtwerken ein Verlust entstehen. Dieser Verlust müsste dann aus der Insolvenzmasse bezahlt werden, aus der Masse also, die zur Verteilung an alle Gläubiger zur Verfügung steht. Meine Aufgabe ist, darauf zu achten, dass diese Masse nicht kleiner wird.

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Klinik sich gesetzeswidrig verhält? Die Rechtslage ist ganz eindeutig. Es geht also nicht um die Frage: Ist es rechtens, dass die Wärmeversorgung abgestellt wird? Die Stadtwerke können unter diesen Umständen gar nicht anders handeln. Es geht vielmehr darum, dass das Klinikum einen Sondervorteil haben möchte, anstatt die Preise zu zahlen, die alle anderen auch zahlen. Das gestattet das Insolvenzrecht so nicht. Dass jetzt von Seiten des Krankenhauses die Patienten in die Waagschale geworfen werden, ist eigentlich nicht in Ordnung. Werden die Stadtwerke das Insolvenzverfahren als Unternehmen überstehen? Auch wenn es paradox klingen mag angesichts des Schadens: Die Stadtwerke Bad Belzig sind gesund, sie arbeiten ausgeglichen. Im laufenden Betrieb der Stadtwerke gibt es eigentlich keine Gründe anzunehmen, dass sie stillgelegt werden könnten. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieser Betrieb so wie er jetzt ist, weiterhin fortgesetzt werden wird. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch langfristig. Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Jürgen Spliedt sprach Alexander Goligowski.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 06.04.2022, 19:30 Uhr

