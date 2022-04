Die Hauptstadt hat im Bundesländervergleich derzeit die niedrigste Corona-Inzidenz. Die meisten Gegenmaßnahmen wurden zum 1. April aufgehoben. Die Messe Berlin empfiehlt aber allen Teilnehmern das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung und Hygienemaßnahmen.

Bei der ersten globalen Leitmesse des internationalen Fruchthandels nach dem Corona-Lockdown scheint also fast alles wieder so zu sein wie vor der Pandemie. Allerdings nicht ganz, denn Corona bremse das Messegeschäft noch immer, bilanziert Kai Mangelberger: "Wir sehen tatsächlich, dass asiatische Aussteller zu großen Teilen nicht kommen konnten. Ansonsten ist der internationale Anteil vergleichsweise gleichgeblieben. Wir liegen bei über 90 Prozent Anteil aus dem Ausland, sodass es weiter eine internationale Messe ist. Was halt auch ganz wichtig ist an der Stelle, weil wir halt letztendlich den gesamten globalen Fruchthandel abbilden."

Die Branche steht von gleich mehreren Seiten unter Druck: gestörte Liefer- und Logistikketten, steigende Kosten etwa für Dünger oder Heizgas für Gewächshäuser. Das treibt die Herstellungskosten für Obst und Gemüse in die Höhe. Produzenten ringen um kostendeckende Preise.

Zudem sind die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der Sanktionen auch bei der Fruchthandels-Fachmesse in Berlin sichtbar. "Wir hatten ein paar wenige russische Aussteller. Mit denen waren jetzt aber in Kontakt. Die werden allesamt in diesem Jahr nicht ausstellen", sagt Mangelberger.

"Aber was uns dafür freut: Wir haben ukrainische Aussteller, die teils überraschend, jetzt sich wieder gemeldet haben, und gesagt haben", so Mangelberger weiter. "Doch sie kommen zur Fruit Logistica, ganz entschieden: gerade, wenn es wieder irgendwann Frieden in der Ukraine gibt." Es sei wichtig, dass der Handel weiter fortbestehe, auch jetzt in Kriegszeiten sähen sie sich in der Lage, Handel zu treiben. "Da freuen wir uns, dass wir einen ukrainischen Gemeinschaftsstand haben."