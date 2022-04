Über 2.000 Taxis seien in den vergangen zwei Jahren bereits abgemeldet worden. Jeden Tag werden es in Berlin ein bis zwei Taxis weniger. Und die Erträge sinken erheblich, beklagt das Taxigewerbe. 14 bis 15 Euro Umsatz pro Stunde seien es im Moment noch. Um wirtschaftlich bleiben zu können, müssten es eigentlich mindestens 25 Euro in der Stunde sein, so Nadolski.

Der Druck wachse aber zunehmend, sagte Herrmann Waldner, Vizepräsident des Bundesverbandes Taxi- und Mietwagen. Insbesondere die zuletzt größer gewordene Konkurrenz aus der Carsharing-Branche setze dem Taxigewerbe zu. So sehr die Zahl der Taxis gesunken sei, so sehr sei die Anzahl der Mietwagen gestiegen. 2.400 Mietwagen und Sharing-Autos seien in den vergangenen zwei Jahren dazugekommen. Nun seien es 4.000 solcher Fahrzeuge in Berlin. In keiner anderen Stadt gäbe es so viele Fahrdienstanbieter wie in Berlin. Deswegen sei die Situation hier besonders dramatisch, so Waldner.