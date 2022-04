Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wittenau ist ein Mensch ums Leben gekommen.



Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in der Wittenauer Straße im 5. Stock eines Hochhauses ausgebrochen. Es habe schnell gelöscht werden können, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Eine Person konnte aber nur noch leblos geborgen werden.



Weitere Menschen waren nicht in Gefahr. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.