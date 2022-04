"Wir haben bis vor ziemlich genau vier Wochen quasi gar keine Nachfrage gehabt", sagt Andreas Becker. Er ist einer der fünf Gesellschafter vom Hostel “Circus” am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte. Erst ab Mitte März sei der Umschwung gekommen: "Da ist die Blase geplatzt", sagt Becker. Die Nachfrage sei seitdem explodiert. "Die Anzahl der Buchung ist wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie."

Damit sei die Krise aber noch lange nicht überwunden, betont Circus-Geschäftsführer Becker. "Wir sind immer noch in einer absoluten Sondersituation" sagt er. Dass sich daran im Sommer noch etwas ändern werde, denke er nicht. Denn es gebe einen entscheidenen Unterschied zu 2019: Die Besucherinnen und Besucher kämen nicht wie in Vor-Corona-Zeiten aus der ganzen Welt in das hippe Hostel am Rosenthaler Platz.

In diesem Jahr kommen sie hauptsächlich aus Deutschland und den benachbarten Ländern, wie Becker berichtet. Die Nachfrage sei "deutscher und europäischer als vor der Krise”" so der Hostel-Gesellschafter. "Wir hatten vor der Krise 20 bis 30 Prozent deutsche Gäste und sind jetzt eher bei einem Anteil von 50 bis 60 Prozent."

Auch wenn das Circus-Hostel mit seinem Publikum nicht unbedingt typisch für den Markt ist, bestätigt der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) diesen Trend auch für den Rest Berlins: "Es war vor der Krise circa 50/50 - 50 Prozent inländische, 50 Prozent ausländische Gäste", sagt Verbandsgeschäftsführer Thomas Lengfelder. Das habe sich nun ein bisschen verschoben. 70 Prozent der Touristinnen und Touristen in Berlin kämen nun aus Deutschland.