Schönebergerin Donnerstag, 26.05.2022 | 11:21 Uhr

Interessant. Danke @rbb für die Aufstellung.



In Tempelhof-Schöneberg bekamen also selbst 2019 durchschnittlich weniger als 10 Falschparker pro Tag ein Bußgeld.

Wenn ich nur 10 Minuten zu Fuß gehe, sehe ich doch schon mindestens 10 Falschparker. Jede Ecke ist in der Innenstadt illegal zugeparkt (5-Meter-Bereich an Kreuzungen), Fahrzeuge parken auf Geh- und Radwegen, in Feuerwehrzufahrten, tage- und nächtelang in Wendekreisen mit absolutem Halteverbot. Es interessiert niemanden, der es ändert. Und fast genauso schlimm: wer sich an die Regeln hält, ist gelackmeiert.



Ich fasse es nicht.