Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg - Frühjahr belebt Arbeitsmarkt auch im Mai

Di 31.05.22 | 09:55 Uhr

Bild: imago images/Rolf Poss

Die Konjunktur erholt sich in Berlin und Brandenburg weiter - und trotzt noch dem Krieg in der Ukraine. In Brandenburg hat die Zahl der Erwerbslosen im Mai sogar einen neuen Tiefststand erreicht.



Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg ist auch im Mai deutlich gesunken. In Brandenburg konnte sogar ein neuer Rekordwert verbucht werden.



In Berlin waren im ablaufenden Monat 173.098 Menschen erwerbslos – das waren 3.619 weniger als im April und 31.280 weniger als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Die Berliner Arbeitslosenquote liegt bei 8,5 Prozent und damit um 1,6 Prozentpunkte niedriger als im Mai 2021.

In Brandenburg fiel die Arbeitslosigkeit im Mai erstmals unter die Marke von 70.000 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 1991. Im Mai waren hier 1.787 Personen weniger ohne Job als im April sowie 10.661 weniger als im Mai des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt in Brandenburg bei 5,2 Prozent und damit um 0,8 Prozentpunkte unter der des Mai 2021



Auch die Beschäftigungsentwicklung verläuft in beiden Bundesländern gut. Im März lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin bei fast 1,64 Millionen und damit um mehr als 70.000 höher als ein Jahr zuvor. In Brandenburg stieg die Zahl innerhalb eines Jahres um fast 16.000 auf 874.900.

Von der Regionaldirektion hieß es, der Arbeitsmarkt in der Region zeige sich "robust trotz der wirtschaftlichen und politischen Spannungen infolge des Krieges gegen die Ukraine". Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit verwies auf die Frühjahrsbelebung, die auch im Mai die Erwerbslosenzahlen in Berlin und Brandenburg erneut gesenkt habe. Sendung: rbb24 Inforadio, 31. Mai 2022, 10 Uhr