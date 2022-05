Pete Dienstag, 24.05.2022 | 22:37 Uhr

Erstmal sehen, was in anderthalb Jahren sein wird. Wenn die Bahn den Start noch nicht einmal für dann fest zusagen kann ("ab Ende 2023 oder ... 2024"), dann ist das ja wohl doch noch etwas wacklig.

Nach London sollten auch schon mal ICEs fahren. So laut das angekündigt wurde, so leise wurde der Plan dann auch wieder beerdigt...