Schon länger wird über das geplante Ein- und Ausreisezentrum am BER gestritten. Nun gibt es Ärger, nachdem der Name des voraussichtlichen Investors bekannt wurde - dieser sorgte in der Vergangenheit für Negativ-Schlagzeilen. Von Oliver Soos

Die Verträge für das geplante Ein- und Ausreisezentrum am BER sind noch nicht unterzeichnet - doch man stehe kurz davor, deshalb sollte der Name des privaten Investors eigentlich noch nicht veröffentlicht werden. Doch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) erwähnte ihn in einem Brief an den Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld und so erfuhren auch die Landtagsabgeordneten, wer das Behördenzentrum am Flughafen bauen soll: Es ist die Firma "Harder und Partner" aus Hockenheim in Baden-Württemberg.

Bei der Firma handelt es sich um einen renommierten Hallenbauer, der unter anderem das "Berlin Technik Zentrum" in Selchow (Dahme-Spreewald) am BER und einen Hangar auf dem Flughafen errichtet hat, sowie einen Gewerbe- und Industriepark am Flughafen Halle/Leipzig. Wenn man allerdings den Chef, Jürgen B. Harder, googelt, lassen sich schnell Artikel aus der Boulevard-Presse finden. "Lebensgefährte von Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick" ist zu lesen - aber auch, dass Harder vor rund zehn Jahren an einem Schmiergeldskandal um Grundstücke am Frankfurter Flughafen beteiligt und in Untersuchungshaft gewesen sei.