Verbraucherinsolvenzen in Berlin und Brandenburg 2021 stark gestiegen

In Berlin haben 2021 doppelt so viele Verbraucher Insolvenz angemeldet wie im Vorjahr. In Brandenburg ist die Zahl um mehr als die Hälfte gestiegen. Ein Corona-Effekt ist dabei nicht zu erkennen - eher die Auswirkungen einer Gesetzesänderung.