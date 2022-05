VBB veröffentlicht Details - So soll das 9-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg umgesetzt werden

Fr 06.05.22 | 16:54 Uhr

imago images/Jochen Eckel Audio: rbb24 Inforadio | 06.05.2022 | Natascha Gutschmidt | Bild: imago images/Jochen Eckel

Schon im Juni soll es losgehen mit dem 9-Euro-Ticket. Seit heute ist klar, worauf Fahrgäste in Berlin und Brandenburg achten müssen. Abonnent:innen profitieren automatisch, Gelegenheitsfahrgäste können ihr Ticket wohl ab dem 20. Mai kaufen.

Ab 1. Juni sollen Fahrgäste in Berlin und Brandenburg das angekündigte 9-Euro-Ticket nutzen können. Am Freitag veröffentlichte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) nun weitgehende Informationen [vbb.de] darüber, was Abonnent:innen und Neukund:innen beachten müssen, wenn sie das Aktionsangebot nutzen wollen.

dpa/I. Kjer Verband warnt vor "Kostenfalle" - Warum das 9-Euro-Ticket auch Gefahren für Unternehmen birgt Züge, Busse, Bahnen: Wegen des Neun-Euro-Tickets dürfen sich Pendler auf einen kostengünstigen Sommer einstellen. Verkehrsunternehmen hingegen müssen sich spätestens jetzt fragen, wie teuer dieser Sommer eigentlich für sie wird. Von Hasan Gökkaya



Was muss ich tun, wenn ich ein Abo habe und vom 9-Euro-Angebot profitieren möchte?

Der VBB verspricht, dass grundsätzlich alle Abonnent:innen vom 9-Euro-Angebot profitieren sollen. Dafür müssen sie noch nichtmal etwas unternehmen, heißt es. Die bestehenden Abos sollen automatisch reduziert werden, so dass zwischen Anfang Juni und Ende August nur jeweils neun Euro pro Monat anfallen. Wer sein Abo monatlich zahlt, soll automatisch nur die 9 Euro abgebucht bekommen, bei jährlicher Zahlung sollen die Kund:innen eine Gutschrift erhalten. Nich komplett erstattungsfähig sind Abo-Karten, die gleitend über die Monatsgrenzen gültig sind und damit auch anteilig in Monate außerhalb des Aktionszeitraums fallen. Jahreskartenkäufer:innen sollen die jeweiligen Wertabschnitte für die Aktionsmonate regulär nutzen und diese im Nachgang beim jeweiligen Verkehrsunternehmen einreichen, um ihr Geld erstattet zu bekommen. Für Abonnent:innen bleiben mit dem 9-Euro-Ticket die tariflichen Regelungen ihres ursprünglichen Abos innerhalb des VBB-Betriebsbereiches erhalten, was Mitnahmen oder Übertragbarkeiten angeht. Umweltkarten bleiben also beispielsweise innerhalb des Tarifbereichs übertragbar (was das 9-Euro-Ticket sonst nicht ist), Fahrradmitnahmen in Semesterticket-Tarifen bleiben ebenfalls erlaubt. Bei der Nutzung des 9-Euro-Tickets auf deutschlandweiten Reisen mit Regionalzügen gelten die etwaigen Privilegien des jeweiligen VBB-Abo-Vertrages allerdings nicht.

Wie kann ich ein 9-Euro Ticket kaufen, wenn ich kein Abo habe?

Das 9-Euro-Ticket kann im betreffenden Zeitraum (Juni, Juli, August) jeweils als einzelnes Monatsticket erworben werden, in Kundenzentren, an Fahrscheinautomaten oder per App. Auch in einigen Bussen kann man das Ticket direkt beim Fahrpersonal erwerben - allerdings nicht in den Bussen der BVG. Ab wann das Ticket zu erwerben ist, steht noch nicht fest. Der VBB schreibt, "ab der zweiten Maihälfte" - theoretisch möglich wäre der Vorverkauf aber ohnehin erst ab dem 20. Mai, an diesem Tag soll der Bundesrat das 9-Euro-Ticket formell beschließen. Ein gesondertes Drei-Monats-Abo für den gesamten Zeitraum soll es nicht geben. Die 9-Euro-Monatskarte kann im Gegensatz zur normalen nicht "gleitend" über Monatsgrenzen erworben werden, sondern gilt immer vom "1." des jeweiligen Monats bis zum Monatsende. Alle, die das Ticket in Papierform erwerben, müssen beachten, dass es erst gültig ist, wenn der Vor- und Nachname der reisenden Person darauf eingetragen ist.

dpa/Janine Schmitz Hohe Energiekosten - Bundesregierung bringt Tankrabatt und 9-Euro-Ticket auf den Weg Die Energiepreise sind zuletzt drastisch gestiegen - die Bundesregierung hat nun ihr zweites Maßnahmenpaket zur Entlastung der Verbraucher beschlossen. Mit dabei ist auch das 9-Euro-Monatsticket. Der Ball liegt nun im Bundestag, der das Gesetz noch durchwinken muss.

Ist das gekaufte 9-Euro-Ticket übertragbar oder kann ich Personen, Tiere und Fahrräder mitnehmen?

Das 9-Euro-Ticket ist nicht übertragbar, es muss personalisiert werden. Auch die Mitnahme von Hunden oder Fahrrädern ist nicht kostenfrei gestattet. Auch die Mitnahme von Personen ist nicht gestattet, einzige Ausnahme: Kinder unter sechs Jahren. Auch ein Kinderwagen und Gepäck dürfen mitgenommen werden. Wer beispielsweise sein Fahrrad mitnehmen will, benötigt zusätzlich einen Fahrausweis für das Fahrrad, teilweise müssen Sie sich bei bundesweiten Reisen im Nahverkehr über die Umsetzung im jeweiligen Verkehrsverbund informieren. Gleiches gilt für die Mitnahme von Hunden. Grundsätzlich gilt als Faustregel: Innerhalb des VBB-Bereichs behalten Abonnent:innen ihre Tarifbedingungen, außerhalb - im Fernverkehr - gilt das 9-Euro-Ticket als 2.-Klasse-Fahrschein ohne Erweiterungen.

Wie funktioniert die Erstattung bei Semestertickets?

Einzig Student:innen wissen noch nicht, wie die Umsetzung des 9-Euro Tickets für sie laufen wird. Für das Semesterticket hat der VBB bislang noch keine Lösung präsentiert. Die soll es aber noch geben. Für den Aktionszeitraum seien Regelungen zur Rückerstattung "in Abstimmung", heißt es. Weitere Informationen würden Studierende bei ihrer jeweiligen Hochschule erhalten. Zusatztickets zum Semesterticket sollen für den Aktionszeitraum erstattet werden.

Welche Züge und Abteile darf ich mit dem 9-Euro-Ticket nutzen?

Das Angebots-Ticket gilt nur für den Nahverkehr, also maximal für Regionalbahnen. Fernverkehrszüge wie ICE, IC und EC sind mit dem 9-Euro-Ticket nicht nutzbar. Auch Fahrten nach Polen sind beispielsweise nicht im Tarif inbegriffen. Dafür muss ein normaler Fahrschein gekauft werden. Auch Flixbusse und Flixtrain-Züge sind nicht im Ticket inbegriffen. Ein zusätzlicher Aufschlag für die Nutzung von Fernverkehrszügen ist nicht möglich. Auch eine Reise in der 1. Klasse ist nicht vorgesehen. Innerhalb des VBB Bereichs soll allerdings die Nutzung von Übergangsfahrausweisen als Jahreskarte für die 1. Klasse in Kombination mit dem 9-Euro-Ticket möglich sein.

dpa/Monika Skolimowska Von Brandenburg nach Berlin - Warum viele Pendler auch mit 9-Euro-Ticket nicht auf die Öffis umsteigen werden Berufspendler leiden unter den steigenden Spritpreisen. Das geplante 9-Euro-Ticket für den ÖPNV könnte auch sie entlasten. Doch die Zeit- und Kostenunterschiede zwischen Auto und Öffis können je nach Wohnort sehr groß sein. Von Helena Daehler und Götz Gringmuth-Dallmer

Kann ich ein bereits gekauftes VBB-Monatsticket für einen der Aktions-Monate noch zurückgeben?

Fahrscheine mit einem aufgedruckten Gültigkeitsdatum (wie beispielsweise Monatskarten) können laut VBB vor dem ersten Geltungstag beim jeweiligen zurück gegeben werden. Bei gleitenden Monatskarten ist aber keine Teilerstattung möglich - eine Kundin könnte sich also zum Beispiel für ihre Monatskarte, die Mitte Mai beginnt und Mitte Juni endet nicht anteilig den Juni erstatten lassen und ab 1.6. stattdessen das 9-Euro-Ticket nutzen.

Kann ich ein gekauftes 9-Euro-Ticket zurückgeben und muss ich es kündigen?

Das 9-Euro-Ticket kann nicht zurückgegeben werden. Kündigen müssen Sie es aber auch nicht, da es sich um einzelne Monatskarten handelt, enden sie jeweils zum Monatsende automatisch. Eine Abo-Falle droht nicht.

Werden im Aktionszeitraum mehr Züge im Einsatz sein?

Das ist noch nicht klar. Erstmal sieht es aber nicht danach aus. Im Gegenteil: In seiner Pressemitteilung vom Freitag erklärte der VBB, dass der Aktionszeitraum in die Sommerferien falle und diese üblicherweise für Baumaßnahmen im Streckennetz genutzt werde. Diese seien langfristig vom Netzbetreiber (der Deutschen Bahn) geplant und könnten wohl nicht kurzfristig verschoben werden. Der VBB bittet deshalb alle Nutzer:innen des 9-Euro-Tickets, sich vor ihrer Reise über die Route zu informieren. Außerdem bittet der VBB seine Fahrgäste während des Aktionszeitraums auf die Mitnahme von Fahrrädern zu verzichten und empfiehlt die Reise außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Das alles spricht zumindest nicht für eine Erhöhung des Taktes. Gesicherte Informationen gibt es dazu aber bislang nicht. Sendung: rbb24, 06.05.2022, 18 Uhr