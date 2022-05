Wossi Berliner im Umland Mittwoch, 25.05.2022 | 09:02 Uhr

Warum sollte schon wieder der Bund "gemolken" werden? Auf die Wirtschaftslichkeitsberechnungen darf man gespannt sein... Es geht nicht um die Frage Stammbahn ja/nein. Es geht um die Frage der katastrophalen Standortentscheidungen der letzten 30 Jahre, wie sie gefallen sind und ob die "Misserfolgler" kritiklos ewig so weiter machen dürfen. Und wenn "Schreibtisch-NIMBYs" sogar Alternativen, die es seit Mitte der 30iger Jahre gibt, ignorieren, weil sie in "i2030" vergessen wurden, dann darf man sich wiederholt fragen, wie in Brandenburg Entscheidungsprozesse ablaufen? Vermutlich ist es aber auch viel banaler: Wenn über die Jahre Arroganz sich einschleicht, dann stimmt die Einstellung in den Köpfen in sofern nicht mehr: "Wer ist für wem da"? Der Gipfel dieser "Arroganz" sind dann öffentliche Beschimpfungen, Verunglimpfungen und falsche Unterstellungen, so wie im Parallelartikel weil man "erwischt" wurde?