toberg Montag, 23.05.2022 | 13:48 Uhr

Es geht bei diesem Projekt in der Hauptsache nicht darum, die S-Bahn zu entlasten, sondern einen neuen leistungsfähigen Bahn-Korridor für den Regionalverkehr von und nach Berlin zu schaffen. Niemand von weiter weg steigt in sein Auto und fährt bis zur S-Bahnendstation, um dann umzusteigen und mit der S-Bahn bis Berlin rein weiterzufahren. Direkte Regionalbahnen aus der Fläche bis Berlin rein und wieder raus werden gebraucht! Damit z.B. dann viele ehemals Berliner auch weiterhin in Berlin arbeiten können oder noch etwas Trubel machen können, während sie bei uns hier in Brandenburg wohnen und vielleicht auch richtig leben. So und nun wägen Sie mal zukunftssicher ab, was die Natur mehr zerstört: Ein paar Büsche und Bäume weg für eine Bahnlinie oder tausende Autos jeden Tag?