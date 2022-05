J. L. Donnerstag, 26.05.2022 | 20:40 Uhr

Ich verstehe nicht, wieso nicht mwhr kontrolliert wird. In unserer Straße wird ständig auf Gehwegen, vor abgesenkten Bordsteinen und bis in Kreuzungen herein geparkt. Das ist teilweise "nur" ärgerlich, teilweise gefährlich. Ständig wird davon geredet, dass zu viele Unfälle passieren. Und trotzdem wird es kaum geahndet, dass Fahrzeuge auf Radwegen, Gehwegen, Zebrastreifen und bis in Kreuzungen herein stehen.

Als gesunder Erwachsener ist das schon ärgerlich, mit meiner Schwiegermutter im Rollstuhl noch ärgerlicher (zu 2. geht es noch, aber wie soll sie denn allein hohe Bordstein herunter, weil die niedrigen zugeparkt sind?!), für Kinder und Radfahrer ist es einfach nur gefährlich, wenn sie erst kurz vor knapp an Kreuzungen gesehen werden, weil das stehende Fahrzeug die Sicht versperrt.

Ernsthaft, wann wird da endlich etwas geändert?!