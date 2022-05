Die Gebühren am Flughafen BER führen weiter zu Diskussionen. Nachdem Easyjet seine Flotte reduziert und unter anderem die hohen Gebühren als Grund angab, fordert nun auch Ryanair eine Anpassung. Am BER prallt die Forderung ab.

Die Fluggesellschaft Ryanair fordert niedrigere Gebühren am Hauptstadtflughafen BER. "Die Regierung und der Flughafen Berlin sollten jetzt handeln", teilte das irische Unternehmen. Der BER sollte "wettbewerbsfähige Flughafenentgelte" anbieten, damit der Luftfahrtsektor am Standort nicht auf das Niveau deutlich kleinerer Städte schrumpfe.

Schon in der Corona-Krise hatte Ryanair seine Präsenz am BER verkleinert. Statt 13 hat die irische Fluggesellschaft nur noch 9 Flugzeuge in Schönefeld. Der BER bleibt damit aber die größte Basis des Billigfliegers in Deutschland.

Ryanair äußerte sich nicht zu der Frage, ob ein weiterer Abbau geplant ist beziehungsweise ob die Flotte am Standort wegen des Easyjet-Rückzugs sogar aufgestockt werden könnte.