Schlechtes Omen? Der ursprüngliche Bau des Steglitzer Kreisels dauerte fast so lange wie der des BER. Nach Baubeginn im Jahr 1968 konnte er erst 1980 fertiggestellt werden. Schon damals gab es Verzögerungen in der Bauphase: 1974 wurden die Arbeiten für drei Jahre unterbrochen, weil die Bauträgergesellschaft Avalon in die Insolvenz ging. Der Senat, der als Bürge aufgetreten war, musste in die Bresche springen und für rund 42 Millionen D-Mark geradestehen.