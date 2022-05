Himmelfahrt und Pfingsten - Berliner Tourismusbranche erwartet im Mai und Juni viele Kurzurlauber

Di 10.05.22 | 11:22 Uhr

Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Die Berliner Tourismusbranche erwartet in den kommenden Wochen zahlreiche Gäste in der Stadt. "Pfingsten und Himmelfahrt sind klassische Zeiten für Städtereisen. Die Buchungen sehen positiv aus", sagte der Sprecher von Visit Berlin, Christian Tänzler, der Deutschen Presse-Agentur. Er rechne außerdem mit vielen kurzfristigen Buchungen.



Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist optimistisch, was die Auslastung der Hotels betrifft, wie der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn sagte.

dpa/Jens Kalaene Berlin-Tourismus läuft wieder an - "Die Zahl der Buchungen ist wieder auf Vor-Pandemie-Niveau" Zwei Jahre Pandemie haben der Berliner Tourismusbranche zugesetzt. Doch jetzt kommen die Besucherinnen und Besucher zurück. Die Nachfrage ist so groß wie lange nicht - zumindest für Ostern. Überwunden ist die Krise dennoch nicht. Von Amira Rajab

Internationale Gäste vor allem aus Nachbarländern

Neben den Feiertagen zögen auch viele Veranstaltungen Menschen in die Stadt. Im Juni seien zum Beispiel das Greentech Festival im ehemaligen Flughafen Tegel und die Special Olympics geplant. Außerdem beginne der Kultursommer, der an 90 Tagen und 90 Orten 90 Veranstaltungen biete. "Auch das Finale im DFB-Pokal findet wieder mit Zuschauern statt", sagte Tänzler. Viele seien auch neugierig auf Neues, etwa das Humboldtforum, die Kinderwelt im Jüdischen Museum oder das Samurai-Museum. All das seien Leuchttürme, die Anlass zur Hoffnung auf viele Besucher böten.



Auch aus Sicht von Visit-Berlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker ist die Hauptstadt als Reiseziel nach wie vor attraktiv: "Die Marke Berlin hat die Corona-Pandemie unbeschadet überstanden." Während ausländische Besucher vor der Pandemie vor allem aus Großbritannien und den USA gekommen seien, habe sich der Schwerpunkt auf Nachbarländer verschoben, aus denen die Anreise ohne Flug zügig möglich sei, so Tänzler.

rbb/Sigrid Hoff 2 min Umbau von Frauengefängnis zu Hotel preisgekrönt - Wo Berlin-Besucher hinter Gittern schlafen Wo einst Frauen eingesperrt waren, können heute Hotelgäste schlafen - in Zellen mit Gittern vor dem Fenster, mitten in Berlin-Charlottenburg. Für den Umbau des einstigen Gefängnisses wurden die Architekten und Hotebesitzer nun geehrt.

Ukrainische Geflüchtete finden Jobs