Der Spargel ist in diesem Jahr so günstig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins Jürgen Jakobs am Dienstag. Jakobs baut als Bauer in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) selbst auf vielen Hektar das Gemüse an. Es sei erneut ein schweres Jahr, sagte er rbb|24.

Auch der Verband der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer bestätigte dem rbb, dass die Preise für das sogenannte "Edelgemüse" aktuell so günstig wie seit fünf Jahren nicht mehr sind. Nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland.

Zu Beginn der Saison habe der beste Spargel 16,90 Euro pro Kilogramm gekostet, erklärt Jakobs. Mittlerweile sei der Preis auf 11,90 Euro gesunken. Die günstigste Ware koste 3,50 Euro. "Im Supermarkt ist der frische Spargel noch günstiger", so Jakobs. Dennoch lasse der Absatz zu wünschen übrig.