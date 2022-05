Bundeswehr will 1,4 Milliarden Euro in Brandenburg investieren

Die Bundeswehr will in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld in Brandenburg investieren. Rund 1,4 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in die märkischen Standorte fließen. Das hat das Finanzministerium in Potsdam am Montag bekanntgegeben.

Das Geld wird demnach vor allem für Kasernen und Truppenübungsplätze eingeplant. Ausgaben für weitere Baumaßnahmen seien in der Summe noch nicht veranschlagt. Vorausgegangen war eine Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag.

In den vergangenen fünf Jahren hatte die Bundeswehr lediglich 110 Millionen Euro in die Standorte der Bundeswehr in Brandenburg investiert. Dabei waren die Ausgaben über die Jahre hinweg kontinuierlich gesunken. 2019 hatten sie noch 24,4 Millionen Euro betragen, 2020 waren es 19,8 und im vergangenen Jahr noch 18,8 Millionen Euro.