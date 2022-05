Für Pendler plant die BVG ebenfalls bessere Verbindungen. Die Straßenbahnlinien M18 in Marzahn-Hellersdorf und die M6 entlang der Landsberger Allee werden häufiger fahren. In den Morgenstunden ist ein 5- statt wie bisher 10-Minuten-Takt vorgesehen.

Auf der Buslinie 124 zwischen Heiligensee und Alt-Tegel soll der Bus häufiger kommen, ebenso auf dem Mariendorfer Damm und dem Lichtenrader Damm. An Samstagen wird es mehr Zubringerfahrten mit dem Bus zur S-Bahnhof Karlshorst und zur U5 am Tierpark geben.

So plant die BVG insbesondere Ausflugsziele anzusteuern. In den Sommerferien sollen erstmals seit Jahrzehnten wieder Busse zum Strandbad Tegelsee unterwegs sein. Vorgesehen ist ein täglicher 40-Minuten-Takt. Ebenfalls angefahren wird das Strandbad Wannsee. Zwischen Wannsee und Glienicker Brücke fahren die Busse in den Sommerferien häufiger.

So soll das 9-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg umgesetzt werden

Die S-Bahn plant wegen der erwarteten zusätzlichen Fahrgäste abends zusätzliche Fahrten auf den Linien S1 (Zehlendorf-Potsdamer Platz), S3 (Friedrichshagen-Ostbahnhof) und S5 (Mahlsdorf-Ostbahnhof). Auf der Linie S7 zwischen Westkreuz und Potsdam-Hauptbahnhof wird der 10-Minuten-Takt von Montag bis Samstag bis circa 22 Uhr verlängert, wie auch auf der Linie S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee.

Gemeinsam mit Brandenburg weitet Berlin das Angebot auf der Linie S2 an Sonntagen aus. Die von und nach Bernau fahrenden Züge werden von vier auf acht Wagen verstärkt. Ab 25. Juni wird die aus Süden kommende Linie S26 an den Wochenenden über ihren Endpunkt Potsdamer Platz hinaus nach Gesundbrunnen verlängert.

Berlin wünscht sich in der Ferienzeit auch zusätzliche Zugverbindungen in Richtung Ostsee. Man befinde sich über den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg derzeit in intensiven Abstimmungen mit den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, hieß es von der Verkehrsverwaltung. Details dazu würden in Kürze gemeinsam bekannt gegeben.