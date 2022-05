Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch die neuen Innenräume ihrer künftigen ICE-Flotte vorgestellt. Im Mittelpunkt des Designs stehen neu gestaltete Sitze, die als "persönlicher Rückzugsort" konzipiert worden seien. Überarbeitet wurden an den Sitzen unter anderem Polsterung, Bezüge und Verstellbarkeit. Es gibt zusätzliche Steckdosen und Ablageflächen am Platz. Optisch setzt die Bahn außerdem auf helles Eichenfurnier und wärmeres Licht. Fahrgäste sollten sich bei "300 Stundenkilometern so wohlfühlen wie im eigenen Wohnzimmer", sagte Vorstandschef Richard Lutz während der Präsentation in Berlin.